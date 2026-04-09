ΠΑΣΟΚ: Έτοιμοι για σύγκρουση με την κυβέρνηση σε δύο μέτωπα - iefimerida.gr

Για δύο γύρους μετωπικών συγκρούσεων με την κυβέρνηση προετοιμάζονται στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αμέσως μετά το Πάσχα.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στις 16 Απριλίου που θα επικεντρωθεί στις υποκλοπές και -όταν έρθει στην Ολομέλεια- στο θέμα για την άρση της ασυλίας των ελεγχόμενων από τη Δικαιοσύνη κυβερνητικών, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ομάδα κρούσης του ΠΑΣΟΚ που σηκώνει το νομικό βάρος για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ - Ο ρόλος-«κλειδί» του Χρήστου Κακλαμάνη

Η ομάδα κρούσης που έχει αναλάβει και τα δύο μέτωπα στο νομικό τους μέρος, είναι σε ετοιμότητα με πρόσωπο-«κλειδί» των τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστο Κακλαμάνη.

Στις υποκλοπές και στο ποινικό τους μέρος επικεντρώνονται ο ίδιος ο Χρήστος Κακλαμάνης και η νομικός Φλώρα Ταμπάκη. Ενώ με το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης ασχολούνται ο νομικός Μανώλης Βελεγράκης και ο γνωστός συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος.

Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία έρχονται διαρκώς νέα στοιχεία, επικεντρώνονται στο ποινικό μέρος ο Χάρης Δημακαρέας, νομικός και Διευθυντής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Κακλαμάνης και ο Παναγιώτης Δουδωνής που συμμετέχει στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Μιλένα Αποστολάκη βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή, αξιοποιώντας πέρα από τις νομικές της γνώσεις και την εμπειρία από τις Εξεταστικές που έχουν προηγηθεί.

Η σειρά των κινήσεων απέναντι στην κυβέρνηση και η στρατηγική

Μετά το Πάσχα και τη συζήτηση για τις υποκλοπές στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει το αίτημα του για προανακριτική που θα αφορά τους ελεγχόμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκονταν την επίμαχη περίοδο σε υπουργικές καρέκλες. Δηλαδή, τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή που εμπίπτουν στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, διότι το διάστημα που αφορά την έρευνα, είχαν διατελέσει υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τους 11 βουλευτές που περιλαμβάνει η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ζητείται η άρση της ασυλίας τους.

Ποιοι κυβερνητικοί εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα αντιμετωπίσουν βαρύτερες κατηγορίες

Από την εικόνα που μέχρι τώρα έχουν στο ΠΑΣΟΚ συμπεραίνουν ότι από τα ελεγχόμενα πρόσωπα της κυβέρνησης, βαρύτερες κατηγορίες μπορεί να αντιμετωπίσουν η Κατερίνα Παπακώστα, ο Κώστας Καραμανλής και ο Σπήλιος Λιβανός. Ενώ ελαφρύτερες εκτιμούν ότι είναι οι περιπτώσεις των περισσότερων από τους βουλευτές σε σχέση με όσους διετέλεσαν Υπουργοί.

Διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ για τον χρόνο που πρέπει να μπει στο τραπέζι η πρόταση μομφής

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στο αίτημά του για εκλογές, χωρίς να χάνει καμία ευκαιρία για μέτωπα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ήδη στο τραπέζι την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στο ΠΑΣΟΚ δεν εκτιμούν ότι αυτή είναι η συγκυρία για να χρησιμοποιηθεί το πιο ισχυρό κοινοβουλευτικό όπλο της αντιπολίτευσης. Αντιθέτως, θέλουν η πρόταση μομφής να αποτελεί επιλογή όταν υπάρξουν ακόμα περισσότερα στοιχεία για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πραγματοποιηθεί η σχετική συζήτηση στη Βουλή.

Αίτημα διαρκείας για πρόωρες εκλογές με το βλέμμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Μέχρι τότε θα ασκείται πίεση για πρόωρες εκλογές με το βλέμμα στραμμένο σε ενδεχόμενα ρήγματα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας, από βουλευτές που δεν θέλουν να αρθεί η ασυλία των ελεγχόμενων συναδέλφων τους. Όπως εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι κλυδωνισμοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τον χρόνο των εκλογών, ακόμα και αν ο ίδιος θέλει παρά το καυτό πολιτικό περιβάλλον να ολοκληρώσει την τετραετία.

«Κόκκινο πανί» για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την ίδια ώρα «κόκκινο πανί» για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις αναφορές του για βουλευτές της αντιπολίτευσης που του έχουν ζητήσει ρουσφέτια και την απειλή ότι θα τα δημοσιοποιήσει εφόσον αυτοί επιτεθούν για τον ίδιο λόγο κατά της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει ήδη την παρέμβαση του εισαγγελέα ζητώντας να ελεγχθούν όσα αναφέρει ο υπουργός. Παράλληλα κατηγορούν τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι στοχοποιεί τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χρεώνοντας πολιτικά κίνητρα, προκειμένου να υποβαθμιστεί το έργο της. Είναι με αυτά τα δεδομένα βέβαιο ότι, με την πρώτη ευκαιρία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει από το βήμα της Βουλής συνέχεια σε αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδωνι Γεωργιάδη.