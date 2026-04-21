ΠΑΣΟΚ: Το παζλ των ψηφοδελτίων στην Αττική -Ποιοι έχουν «κλειδώσει», ποιοι ακούγονται, όλα τα ονόματα - iefimerida.gr

Η παραδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ «πονάει» στα αστικά κέντρα και ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κάνει τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσπαθεί να λύσει από τώρα το πάζλ για ισχυρά ψηφοδέλτια στην Αττική.





Το γεγονός ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει την εικόνα δύο κομμάτων, ενός στην περιφέρεια με ισχυρά διψήφια ποσοστά και ενός στην Αττική που καταγράφει μονοψήφια, κάνει σαφές ότι για να κινηθεί η «βελόνα» των ποσοστών του παραπάνω πρέπει πρώτα να ξεκολλήσει στα αστικά κέντρα.

Τα ποσοστά είναι ενδεικτικά, στην Α΄και Β΄Πειραιώς στις τελευταίες εκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν ξεπέρασε το 7%, όπως και στη Δυτική Αττική. Ενώ στην Α΄Αθήνας κινήθηκε στο 8.2%. Η δυναμική του προέρχεται από τα νησιά και την επαρχία, με την Κρήτη να αποτελεί προπύργιο με πρωτιές που ωστόσο δεν αρκούν, καθώς στην Αττική βρίσκεται ο μισός και παραπάνω πληθυσμός της χώρας.



Σύντομα ανακοινώσεις υποψηφίων στην Αττική από τον Ανδρουλάκη για την επίλυση της εξίσωσης



Το πρόβλημα το γνωρίζει καλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γι' αυτό και δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υποψηφιότητες της Αττικής. Μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτή την κατεύθυνση θα αρχίσει να ανακοινώνει υποψήφιους στην Αττική ώστε να μπορούν επισήμως να γράψουν προεκλογικά χιλιόμετρα με κίνητρο και την εκλογή τους.



Τα «κλειδωμένα» ισχυρά χαρτιά του ΠΑΣΟΚ στα ψηφοδέλτια της Αττικής



Με αυτά τα δεδομένα ισχυρό χαρτί στην Α΄Αθήνας θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος που και στις εκλογές ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ έκανε υψηλές «πτήσεις» στο Λεκανοπέδιο. Στον Βόρειο Τομέα που εκλέγεται η Μιλένα Αποστολάκη το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θα ενισχυθεί και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Δημήτρη Μάντζο, κάνοντας στοίχημα την κατοχύρωση της δεύτερης έδρας.



Στον Νότιο Τομέα επίσης θα είναι ενισχυμένο το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, καθώς, πέρα από τον εκλεγμένο και με σημαντική ισχύ Παύλο Χρηστίδη και την Τόνια Αντωνίου που ήταν ήδη υποψήφια στα Νότια, θα προστεθούν η Άννα Διαμαντοπούλου που έχει ισχυρό αποτύπωμα στην Αττική και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος, Χρήστος Κακλαμάνης. Ο Νότιος Τομέας αποτελεί επίσης ένα στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να υπάρξει και δεύτερη έδρα.



Στα Δυτικά, πέρα από την εκλεγμένη βουλευτή του κόμματος που είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου, όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσει την εκλογή του και ο υπεύθυνος Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης.

Στην Ανατολική Αττική που κυριαρχεί ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ως στέλεχος πρώτης γραμμής, θα υπάρξει επίσης ενίσχυση στο ψηφοδέλτιο.



Στην Α΄Πειραιά, πέρα από τη Μάρα Κουκουδάκη που κατέγραψε καλή επίδοση στις τελευταίες εκλογές, τη μάχη των εκλογών θα δώσει και η Γεωργιά Γεννιά που επέστρεψε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ στη Β΄Πειραιά «κλειδωμένη» είναι η υποψηφιότητα του πρώτου σε ψήφους Δημήτρη Διαμαντίδη και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θέλουν τη Νίνα Κασιμάτη να έρχεται ως υποψήφια μετά από την μεταγραφή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, στα πολιτικά πηγαδάκια υπάρχουν σενάρια που τη θέλουν να έχει ανοιχτούς διαύλους και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.



Αφετηρία για την Αττική τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές



Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αποτελέσουν αφετηρία τα ποσοστά του στις ευρωεκλογές και όχι στις εθνικές εκλογές. Καθώς στις κάλπες των ευρωεκλογών τα ποσοστά του στην Αττική αυξήθηκαν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, με την Ανατολική και τη Δυτική Αττική να ξεπερνούν έστω και οριακά το 10%. Τα διψήφια ποσοστά στο Λεκανοπέδιο, ακόμα και αν δεν είναι υψηλά, θα ωθήσουν συνολικά το ΠΑΣΟΚ που στην περιφέρεια, και ειδικά στα νησιά, διεκδικεί να διατηρήσει τις πρωτιές που έχει καταγράψει και να τις αυξήσει.



Τα ονόματα στο τραπέζι για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας



Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση θα παίξει και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, για το οποίο έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι τα ονόματα του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, και του καθηγητή της Νομικής Αντώνη Καραμπατζού.