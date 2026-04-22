ΠΑΣΟΚ: Ποιοι μπαίνουν στο Πολιτικό Συμβούλιο, τα ονόματα που ακούγονται -Έως την Πέμπτη αποφασίζει ο Ανδρουλάκης για νέο γραμματέα - iefimerida.gr

Κλείδωσε για την Κυριακή η πρώτη και κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ από την οποία θα εκλεχθεί το Πολιτικό Συμβούλιο και ο νέος Γραμματέας του κόμματος.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την σύνθεση του οργάνου, έχοντας στόχο να καταθέσει μια ενωτική και αντιπροσωπευτική όλων των τάσεων του κόμματος πρόταση για το όργανο. Στην κατεύθυνση αυτή είναι βέβαιο ότι στην πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι από τους βουλευτές που ανήκουν στους εσωκομματικούς αντιπάλους του ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Μιχάλης Κατρίνης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε οι θέσεις για τους βουλευτές - Γρίφος οι δύο



Με δεδομένο ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο μπορούν να μετέχουν συνολικά πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τα δύσκολα έρχονται για την επιλογή των δύο που θα καλύψουν τις δύο θέσεις που μένουν. Για αυτές σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης σκέφτεται την Μιλένα Αποστολάκη, τον Παύλο Χρηστίδη που δεν μετείχε στο προηγούμενο Πολιτικό Συμβούλιο και έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος με ενωτική προσέγγιση, τον Δημήτρη Μάντζο που είναι επίσης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη όπως και τον Παναγιώτη Δουδωνή.



Και στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο Δούκας και Διαμαντοπούλου



Από την πλευρά των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ που διεκδίκησαν την ηγεσία του κόμματος και δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, στην πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Ειδικά μέσω του Δημάρχου της Αθήνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δώσει το μήνυμα της ενωτικής διαθέσης προωθόντας τον ο ίδιος στη σύνθεση του οργάνου.



Η ανθρωπογεωγραφία των προεδρικών και των άλλων πλευρών



Βέβαιο είναι ότι στο όργανο θα μετέχουν από την προεδρική φρουρά ο Λευτέρης Καρχιμάκης που εκλέχθηκε πρώτος στην Κ.Ε., ο Θανάσης Γλαβίνας ,ο Κώστας Τσουκαλάς και η Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη θα προταθούν για το Πολιτικό Συμβούλιο ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου και ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Ενώ από τον Παύλο Γερουλάνο θα προταθεί σίγουρα η Έφη Χαλάτση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι την Πέμπτη οι οριστικές αποφάσεις Ανδρουλάκη και για τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ



Το όνομα του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά έχει πέσει στο τραπέζι και για την θέση του Γραμματέα του κόμματος, ωστόσο ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει την τελική απόφαση. Ο Κώστας Τσουκαλάς έχει ακουστεί περισσότερο από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος. Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη οι οριστικές αποφάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο για την σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, όσο και για τον Γραμματέα του κόμματος θα ληφθούν την Πέμπτη. Μέχρι τότε θα υπάρξουν όλες οι απαραίτητες επικοινωνίες μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και των κορυφαίων στελεχών του κόμματος, για να ανάψει το πράσινο φως για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.



Στόχος η διατήρηση της εικόνας του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ



Στην μεγάλη εικόνα στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να διατηρηθούν στην εικόνα του διπόλου με τη ΝΔ. Για αυτό και σήμερα θα πιέσουν για να αρθεί η ασυλία όλων των βουλευτών της ΝΔ, έχοντας έτοιμα στο τραπέζι δύο αιτήματα. Για προανακριτική που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους δύο που θα ελεχθούν για καθήκοντα που επιτελούσαν ως Υπουργοί, δηλαδή τον Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή. Το επόμενο αφορά μια εξεταστική για τις υποκλοπές. Εφόσον ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος πίεσης στην κυβέρνηση, τότε θα ανοίξει ξανά η συζήτηση και για την πρόταση μομφής.