ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κουμπαριά Μητσοτάκη-Φραπέ -Φέρτε τον Ξυλούρη στην Εξεταστική - iefimerida.gr

«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του. Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;» αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ δίνοντας συνέχεια στη κόντρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ σε νέα του ανακοίνωση απαντά στον κ. Μαρίνακη σημειώνοντας:

Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του.

Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του ''Φραπέ'' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία.

Θέλει να μας πείσει ότι ο ''Φραπές'' έλυνε και έδενε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς.

Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομα του;

Γιώργος Ξυλούρης προς τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκο: ''Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας (…) Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: ''μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο (…) του Μανώλη να πάει τώρα 12 η ώρα στου Κυριάκου. Εδώ είναι ο Μητσοτάκης έτσι; Και θα γελάσουμε όλοι καλά. Ρε μ***α 200 χιλιάρικα επεριμέναμε να πληρωθούμε''.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;».