Το ΠΑΣΟΚ πατάει γκάζι για να προσπεράσει την ΕΛΑΣ -Περιοδεία Ανδρουλάκη στην Αρκαδία, ανοίγει η συζήτηση για Χαρίτση - iefimerida.gr

Στο πριόνισμα της διαφοράς με την ΕΛΑΣ που καταγράφεται εδώ και δύο μήνες ποντάρουν στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επιστρέψουν δημοσκοπικά στην θέση του αντίπαλου δέους της ΝΔ.



Η μείωση της διαφοράς με την ΕΛΑΣ στις δύο μονάδες κάνει το ΠΑΣΟΚ να πατά το γκάζι με στόχο την προσπέραση.



Το στοιχείο αυτό βασίζεται στις έρευνες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου που δείχνουν την ΕΛΑΣ να χάνει σταδιακά μικρές δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ αντιστρόφως να ανακτά αντίστοιχες δυνάμεις. Ενδεικτική είναι η εικόνα στις δύο τελευταίες έρευνες, αυτή της Interview για την ιστοσελίδα Politic όπου η διαφορά των δύο κομμάτων είχε μειωθεί στο 1,1%.

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Ενώ και στην τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε, αυτή της Alco για τον Alpha η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ έχει μειωθεί στις δύο μονάδες. Με το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει 11,4% στην πρόθεση ψήφου και την ΕΛΑΣ 13,4%. Με αυτά τα δεδομένα στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι μέσω της έντονης δραστηριοποίησης της Κ.Ο. στη Βουλή και τον τονισμό του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα προσπεράσει την ΕΛΑΣ.



Το εκκρεμές των δημοσκοπήσεων και το παράδειγμα του Παπατόλια που επέλεξε ΠΑΣΟΚ αντί για ΕΛΑΣ



Όπως σημειώνουν στελέχη που ασχολούνται με την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ η αίσθηση ότι η ΕΛΑΣ δεν είναι κυρίαρχη στον χώρο, αποτυπώνεται και στις επιλογές που κάνουν τα στελέχη της κεντροαριστεράς. Τελευταίο παράδειγμα ο πρώην νομάρχης Μαγνησίας Απόστολος Παπατόλιας, που παρά το γεγονός ότι είχε έρθει πολύ κοντά στην ΕΛΑΣ και συμμετείχε ενεργά σε μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της για την αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε τελικά να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ μέσω της επιτροπής διεύρυνσης του.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση της ΕΛΑΣ είχε πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου με τον Γραμματέα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Μίλτο Χατζηγιαννάκη να κάνει ειδική αναφορά στον Απόστολο Παπατόλια που πλέον έχει συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ.



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Η περιοδεία του Ανδρουλάκη στη Μεσσηνία και η συζήτηση για τον Χαρίτση



Την Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Μεσσηνία ενώ θα περιοδεύσει και στην Αρκαδία. Αφετηρία του θα είναι η συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, στην οποία η παράταξη του Χάρη Δούκα δίνει μάχη απέναντι στους γαλάζιους αυτοδιοικητικούς.

Στο επίκεντρο η Αρκαδία μετά την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Τόσο η Μεσσηνία όσο και η Αρκαδία έχουν ειδικό πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ. Στη Μεσσηνία κινείται ο Αλέξης Χαρίτσης που δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν έδωσε το παρών στις εκδηλώσεις και την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στο νομό πριν από λίγες μέρες. Έτσι αυξάνονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επισημαίνουν ότι πρέπει να ανοίξουν δίαυλοι με τον Αλέξη Χαρίτση.

Ενώ στην Αρκαδία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που διαγράφηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να διατηρηθούν οι δυνάμεις που είχε καταγράψει το κόμμα στην εκλογική περιφέρεια και μέσω ενός ισχυρού ψηφοδελτίου να αυξηθούν.



Στη Βουλή σήμερα ο Ανδρουλάκης για την προστασία των δανειοληπτών με έτοιμα πυρά για τον Μητσοτάκη



Το βάρος από τον Νίκο Ανδρουλάκη παραμένει στη Βουλή στην οποία σήμερα θα υπερασπιστεί την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών. Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να περάσει ακόμα μια φορά σε μια ευθεία προγραμματική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το θέμα του ιδιωτικού χρέους και των 120 δόσεων.

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Προβλέποντας στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ότι ο Πρωθυπουργός θα απουσιάζει από την σχετική συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να στρέψει τα πυρά του εναντίον του σημειώνοντας ότι αποφεύγει να λογοδοτήσει για την διάταξη που πέρασε σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει δώρο στα funds.



Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, προετοιμάζοντας το έδαφος της σύγκρουσης ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει από τον κ. Μητσοτάκη να δώσει το παρών στη Βουλή όταν ανοίξει η σχετική συζήτηση. Στην σημερινή του ομιλία στη Βουλή Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ως «κολοβή» την ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις ενώ στο επίκεντρο θα έχει την κύρια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Απώτερος στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι μέσω της Βουλής να δοθεί το μήνυμα στους πολίτες που ψάχνουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ότι υπάρχει η αξιωματική αντιπολίτευση που ελέγχει την κυβέρνηση και πετυχαίνει νίκες απέναντι της.