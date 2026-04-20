ΠΑΣΟΚ: Όποτε τα βρίσκει σκούρα, ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω από «κυβερνητικές πηγές» - iefimerida.gr

ΠΑΣΟΚ: Όποτε τα βρίσκει σκούρα, ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω από «κυβερνητικές πηγές»

Φωτογραφία: EUROKINISSI
«Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω από ''πηγές'' και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για ''εκνευρισμό''» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ,﻿ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, «τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους ''άριστους'';».

ΠΑΣΟΚ: Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας έχει μπερδέψει τον κ. Μαρινάκη

«Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της ''υπόγας'' του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, και προσθέτει: «Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της ''υπόγας'' δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα».

«Επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη; Σοβαρευτείτε», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

