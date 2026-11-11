ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες» - iefimerida.gr

Σφοδρή κριτική στον κ. Τσαβδαρίδη ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια σε σωματείο χάντμπολ, προκειμένου να επωφεληθεί από την ειδική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις που έδωσε ο κ. Τσαβδαρίδης στις συγκεκριμένες καταγγελίες αποτυπώνουν, κατά την εκτίμηση του κόμματος, την «αναξιοκρατική, αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα πολιτικών ευθυνών, τονίζοντας ότι ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να τις έχει αναλάβει.

«Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος.