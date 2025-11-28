ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στήνει αναχώματα απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, οι κινήσεις - iefimerida.gr

Στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε αλλεπάλληλες συσκέψεις με στενούς του συνεργάτες. Αποκλειστικό θέμα; Η αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα.

Η γραμμή που αποφασίστηκε είναι συγκεκριμένη: «Το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίζει πλέον τον κ. Τσίπρα ως αμετανόητο ψεύτη». Με άλλα λόγια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώκει να αναδεικνύει ότι ο κ. Τσίπρας λέει non stop ψέματα, σε όλη την πολιτική του διαδρομή: Από την ημέρα που εξελέγη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωθυπουργός και μετά πάλι ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέχρι την ημέρα που παραιτήθηκε. «Τον διαψεύδουν απαξάπαντες, από τους συγγενείς του Σταύρου Ψυχάρη, μέχρι τον Λαφαζάνη και τον Βαρουφάκη και φυσικά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ» εξηγεί ένα από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος.

«Η στάση μας είναι καθαρή έναντι του Τσίπρα: δεν μπορεί να επιστρέψει την συζήτηση στο παρελθόν, διότι κατέστρεψε τα πάντα» συμπληρώνουν.

Κάποιοι κρατούν πισινές...

Το πρόβλημα βέβαια είναι πως δεν υπάρχει για την ώρα «πανστρατιά» από τα στελέχη που θα έδειχναν ισχυρό ένστικτο επιβίωσης. Είτε γιατί αντιμετωπίζεται με αμηχανία, είτε γιατί κάποια στελέχη σιωπούν, είτε γιατί κρατούν «πισινές».

«Ο Τσίπρας με το βιβλίο του, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να τον πετσοκόψουμε πολιτικά και ηθικά, αλλά δεν το κάνουμε» διαπιστώνει άλλο κορυφαίο στέλεχος και απαριθμεί μια σειρά από πολιτικά ζητήματα που εμπεριέχονται στην Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού που θα μπορούσε αλλά δεν έχει προσώρας αναδείξει όσο θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ στη δημόσια σφαίρα. Όπως πέρα από τα όσα υποστηρίζει περί πρότασης στη Γεννηματά για συγκυβέρνηση, που διαψεύστηκε από τους Όθωνα, Χρηστίδη, απο το βιβλίο Τσίπρα απουσιάζουν: Η οποιαδήποτε κριτική αναφορά στην διακυβέρνηση Καραμανλή και στα δημοσιονομικά που κληροδότησε στην κυβέρνηση Παπανδρέου, τα όσα λέει για τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, τα όσα αναφέρει για τον Γιάνη Βαρουφάκη και όσα εκείνος γνώριζε, οι σχεδόν αποθεωτικές αναφορές στον Πάνο Καμμένο, η επίρριψη ευθυνών σε όλους τους άλλους με τον ίδιο να εμφανίζεται ως ανεύθυνος πρόεδρος, η απουσία συγγνώμης για το Μάτι και πολλά ακόμη.

«Πρέπει να οριοθετηθούμε με κάποιο τρόπο» λένε με έμφαση και αναμένουν όλα αυτά να τεθούν από τον αρχηγό πρωτίστως. Δεν είναι λίγοι επίσης όσοι διατυπώνουν παράπονα για τη στρατηγική που ακολουθείται καθώς «ο Τσίπρας δείχνει να ξεδιπλώνει ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο κι εμείς πάμε μέρα-μέρα χωρίς να έχουμε διατυπωμένη στρατηγική» λένε.

Οι κινήσεις Τσίπρα επισκιάζουν το ΠΑΣΟΚ



Στη Χ. Τρικούπη διαπιστώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός επικοινωνιακά έχει σαρώσει καθώς καθημερινά άπαντες ασχολούνται με τις κινήσεις του, τις ομιλίες του, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, το βιβλίο του. Την Τετάρτη που έρχεται, ο πρώην πρωθυπουργός στην παρουσίαση της «Ιθάκης», αναμένεται να απευθύνει ένα προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις, φέρνοντας σε αμηχανία το ΠΑΣΟΚ που θα το εμφανίσει πίσω από τις εξελίξεις, να αρνείται πεισματικά έναν διάλογο.

Όπως έχει αποκαλύψει το iefimerida.gr ο κ. Ανδρουλάκης έχει δεχθεί έγκαιρα εισηγήσεις από έμπειρα στελέχη αλλά και πιέσεις από εσωκομματικές τάσεις, να στραφεί προς τα αριστερά, ώστε να επιχειρήσει να εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στην κεντροαριστερά, αναλαμβάνοντας ο ίδιος πρωτοβουλίες, ωστόσο δεν τις υιοθέτησε σε πρώτη φάση.

Προς τα που η διεύρυνση

Στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Μιχάλης Κατρίνης (κυρίως) είχε θέσει μετ’ επιτάσεως το θέμα της διεύρυνσης χωρίς face control. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήταν αντίθετος κατ’ αρχήν, αλλά επέμεινε στην ανάγκη αυτόνομης πορείας για νίκη έστω με μία ψήφο, ώστε να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες μετά. Ωστόσο, με την εμφάνιση Τσίπρα στο προσκήνιο, αυτή η στρατηγική «κινείται στο όριο του να χαρακτηριστεί μπαγιάτικη, καθώς αυτή τη στιγμή οι πρωτοβουλίες φαίνεται ότι ανήκουν στον πρώην πρωθυπουργό» όπως το σχηματοποιούσε δημοφιλές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ανοικτό δίαυλο και με τον Αλέξη Χαρίτση και με τον Σωκράτη Φάμελλο και κάποιους ακόμη εξ αριστερών αλλά ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει τι θα πράξουν εάν εμφανιστεί κόμμα Τσίπρα. «Οι πρώτες αντιδράσεις τους ήταν από αμήχανες μέχρι υποτελείς» σχολιάζουν στη Χ. Τρικούπη.

Ερμηνεύοντας τρεις κινήσεις

Σε ένα τέτοιο κλίμα, έγιναν τρεις κινήσεις που προκάλεσαν αίσθηση:

Πρώτον η παρουσία (με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα) του Ν. Ανδρουλάκη σε εκδήλωση για την Cop30, στο «Σεράφειο» του δήμου Αθηναίων. Παρόντες ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Χάρης Δούκας. Είναι προφανές ότι η λογική της παρέμβασης Ανδρουλάκη στόχευε στον κόσμο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς, υπό τη σκιά του Αλέξη Τσίπρα. Και προφανώς να μην «χαρίσει» στον Δούκα το συγκεκριμένο ακροατήριο. Έχει σημασία το γεγονός ότι ενώ είχε αρχικά αρνηθεί στο τέλος αποφάσισε να στείλει το βεντοσκοπημένο μήνυμα. Αρκεί αυτό; Όχι λένε αρκετοί από το ΠΑΣΟΚ. «Σε μια τέτοια συγκυρία δεν χάνεις αυτή την ευκαιρία, έπρεπε να παραστεί αυτοπροσώπως, καθώς είχε κληθεί από τους διοργανωτές» λένε.

Δεύτερον η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου στο Action24,η οποία απηύθυνε προσκλητήριο ακόμη και σε όσους βουλευτές πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. «Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή τους καλεί όλους. Και τους βουλευτές που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλουν όλοι μαζί, ας έρθουν όλοι». Η δήλωση προκαλεί διπλή εντύπωση: Αφενός γιατί η ίδια μόλις προ ενός έτους είχε απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεύτερον γιατί συχνά πυκνά ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί πίσω όσους πλήγωσαν την παράταξη για καρέκλες και οφίτσια. Μάλιστα παλαιότερα (στο συνέδριο του 2022) τους χαρακτήριζε γενίτσαρους. «Όσοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν την παράταξη από την εξουσιομανία τους, χτυπώντας την ανελέητα ως σύγχρονοι γενίτσαροι, δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία θέση ανάμεσά μας» έλεγε με στόμφο.

Τρίτον, η τοποθέτηση της βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ράνιας Θρασκιά η οποία σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ τις πιθανές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα, άφησε ανοιχτό το σενάριο για διάλογο ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Θεωρώ κι ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό χώρο πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται σ' αυτό το κομμάτι. Ακόμα και τον Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σ' αυτόν τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένας συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη...», είπε η κυρία Θρασκιά.

Οι εν λόγω δηλώσεις Διαμαντοπούλου-Θρασκιά πιθανόν να έγιναν με την σύμφωνη γνώμη Ανδρουλάκη και υπηρετούν την λογική της «αγκαλιάς» που απλώνει το ΠΑΣΟΚ σε… παραστρατημένα στελέχη, δίνοντας την αίσθηση των πρωτοβουλιών εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να προλάβουν προσκλητήριο Τσίπρα.