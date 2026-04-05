ΠΑΣΟΚ: Η αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση - iefimerida.gr

«Η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση».

Αυτό αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, ενώ σχολιάζει πως «ο λαλίστατος υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η πολιτική που έχει επιλέξει δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών Υγείας», σημειώνοντας ότι «πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών».

«Απέτυχαν παταγωδώς και στην Υγεία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

