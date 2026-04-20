ΠΑΣΟΚ: Νέο Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει ο Ανδρουλάκης -Ποιοι θα συμμετέχουν, όλα τα ονόματα - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και επιθυμεί να κινηθεί ενωτικά και στη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συνεχιστεί το καλό κλίμα.

Η εβδομάδα που έκλεισε λειτούργησε σαν ανάσα για το ΠΑΣΟΚ. Το καλό κλίμα που αποτυπώθηκε στο συνέδριο, συνεχίστηκε στο εσωτερικό του κόμματος. Η μετωπική του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, στέφθηκε με επιτυχία καθώς διαμόρφωσε την επιθυμητή εικόνα του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Νίκη η παραίτηση Λαζαρίδη που αποτελούσε κόκκινο πανί

Παράλληλα στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η πίεση που άσκησαν για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη θεωρούν ότι ήταν καταλυτική ώστε να οδηγηθεί στην παραίτηση. Για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούσε κόκκινο πανί και περιγράφουν την αποχώρηση του από την κυβέρνηση, ως επικοινωνιακή και πολιτική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στόχος του Ανδρουλάκη η αντιπροσωπευτικότερη πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο

Με αυτά τα δεδομένα κανείς δεν θέλει να επιστρέψει η εικόνα εσωστρέφειας που μόνο προωθητικά δεν λειτουργούσε, καθώς στόχος είναι στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων να κινηθεί ανάλογα και η “βελόνα” των ποσοστών. Για να επιτευχθεί η αύξηση των ποσοστών, το κλίμα ενότητας πρέπει να συνεχιστεί και να αποτυπωθεί με πράξεις και στο εσωτερικό του κόμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει η πρόταση του για τη σύνθεση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που θα προκύψει από την νέα Κ.Ε. που εκλέχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο, να είναι όσο περισσότερο αντιπροσωπευτική γίνεται. Έτσι θα αξιοποιήσει όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, τόσο αυτά που θα αποτελέσουν την νέα ηγετική ομάδα πέριξ του όσο και τους κυριότερους εσωκομματικούς του αντιπάλους.

Ποιοι παίζουν ψηλά για συμμετοχή στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Η εκλογή του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ προγραμματίζεται για το τέλος του μήνα. Πλέον το κορυφαίο όργανο μετά από ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για την μείωση των μελών της Κ.Ε. από 300 σε 271, θα αριθμεί 23 αντί για 31 μέλη που αριθμούσε μέχρι το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ανάμεσα σε αυτά θα είναι ο Χάρης Δούκας που αν και δεν έχει ισχυρές δυνάμεις στην Κ.Ε. θα προταθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη ώστε να ενταχθεί στο Πολιτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια ενωτική κίνηση από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που θα προτείνει επίσης από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους τον Μανώλη Χριστοδουλάκη που κατέγραψε αξιοσημείωτη δυναμική, τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Μιχάλη Κατρίνη και την Νάντια Γιαννακοπούλου. Στους βουλευτές που αναμένεται να συμμετέχουν με πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα είναι επίσης η Μιλένα Αποστολάκη.

Βέβαιη είναι η πρόταση και η εκλογή των τριών στενών συνεργατών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ: Λευτέρη Καρχιμάκη (εκλέχθηκε πρώτος στην Κ.Ε.), Θανάση Γλαβίνα και Κώστα Τσουκαλά που εκλέχθηκαν πολύ ψηλά. Ως απερχόμενος Γραμματέας του κόμματος στο Πολιτικό Συμβούλιο θα μετέχει επίσης ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Από την πτέρυγα του Μανώλη Χριστοδουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο και με βάση την επίδοση τους στις εκλογές για την Κ.Ε. αναμένεται να συμμετέχουν, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου και ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Από την πλευρά Γερουλάνου η Έφη Χαλάτση είναι βέβαιο ότι θα προταθεί για το Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ σίγουρα και άλλα μέλη της Κ.Ε. που τον υποστηρίζουν θα έχουν θέση στο όργανο.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο υψηλές πιθανότητες συμμετοχής έχουν ακόμα δύο στελέχη, ο Νίκος Μήλης και ο Ηρακλής Δρούλιας. Αμφότεροι είναι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, έμπειροι στα οργανωτικά και τα ονόματα τους έχουν πέσει στο τραπέζι για την θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις, ούτε δείχνει να βιάζεται να αποφασίσει για την θέση-κλειδί καθώς ο νέος Γραμματέας θα πρέπει να είναι άμεσα έτοιμος να οδηγήσει το κόμμα και στην εκλογική αναμέτρηση.