ΠΑΣΟΚ: Με 3 μεταγραφές απαντάει ο Ανδρουλάκης στη μετακίνηση Σκανδάμη στον Τσίπρα -Τι ισχύει για Κασιμάτη, Τζάκρη, Αποστολάκη - iefimerida.gr

Μέρες νοσταλγίας στο ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό του και η κορύφωση των τιμητικών εκδηλώσεων έρχεται σήμερα στο Καλέντζι της Αχαΐας.

Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Κώστας Σκανδαλίδης θα δώσουν τον τόνο με τις ομιλίες τους στη γενέτειρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

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Η ομιλία Ανδρουλάκη για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και την παρακαταθήκη Παπανδρέου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του σκοπεύει να μιλήσει για το παρελθόν της δημοκρατικής παράταξης, το παρόν, αλλά και τους στόχους του μέλλοντος βασιζόμενος στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσει την ιστορία της παράταξης σε ζητήματα δικαιωμάτων και τομών στην κοινωνία που σήμερα μοιάζουν αυτονόητα, αλλά νομοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου. Οι μεγάλοι στόχοι για κοινωνική δικαιοσύνη, πατριωτικές επιλογές, όπως η ένταξη της Κύπρου στο ευρώ, θα βρίσκονται στο επίκεντρο της αναδρομής που θα κάνει.

Το τρίπτυχο Ανδρουλάκη για την επόμενη μέρα

Ενώ για την επόμενη μέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για ένα τρίπτυχο προτεραιοτήτων που εστιάζει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, τις επενδύσεις και την γεωστρατηγική. Υγεία, παιδεία, στεγαστικό και στρατηγική απέναντι στην Τουρκία θα αποτελέσουν τα βασικά σημεία της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για τις προτάσεις που θα ακουστούν σήμερα από το Καλέντζι. Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογραμμίζουν στελέχη της ηγετικής ομάδας του κόμματος, πέρα από την αναδρομή θα προωθηθεί μια πλατφόρμα για το αύριο, που θα επικαιροποιεί τα μηνύματα του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν θα αναφέρεται μόνο στην ιστορία του.

Η αστραπιαία μεταγραφή Σκανδάμη από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ -Οι αιχμές από τη Χαριλάου Τρικούπη

Οι συμβολισμοί με επίκεντρο τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αχαΐα δεν είναι τυχαίοι, καθώς μια μετωπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ έχει άτυπα ξεκινήσει κορυφώνοντας τον ανταγωνισμό των δύο κομμάτων για τα ηνία της Κεντροαριστεράς.

Στο πλαίσιο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητη η «μεταγραφή» του Μαρίνου Σκανδάμη από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ. Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που υπήρξε γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης και τομεάρχης του κόμματος, ανακοινώθηκε στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ως Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Το γεγονός ότι η ένταξή του στην ΕΛΑΣ έγινε λίγες ώρες από τη γνωστοποίηση της πρόθεσής του να μην είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, κάνει τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να μιλούν για υπόγειες συνεννοήσεις. Οι αιχμές τους βασίζονται στην απουσία του Μαρίνου Σκανδάμη από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, παράμετρος που τους κάνει να θεωρούν ότι είχε υπάρξει συμφωνία του ίδιου με τον Αλέξη Τσίπρα πριν καν ιδρύσει την ΕΛΑΣ. Αιτία της επιλογής Σκανδάμη να περάσει στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι η αδυναμία του να εκλεχθεί στην Αχαΐα, καθώς η έδρα κλειδώνει σταθερά από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη είναι ο επίσης προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Αντώνης Σαουλίδης.

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Οι δημοσκοπήσεις και η αντεπίθεση μέσω της διεύρυνσης﻿

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται στα «ραντάρ» της Χαριλάου Τρικούπη με την αντεπίθεση σε επίπεδο ψηφοδελτίων να περνά μέσα από τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από τα στελέχη που ήδη έχουν ενταχθεί στο κόμμα μέσω της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης που έχει επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, θέμα χρόνου θεωρούνται οι μετακινήσεις της Νίνας Κασιμάτη, της Θεοδώρας Τζάκρη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Παρακολουθώντας παράλληλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη παρατηρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμα και σε κλίμα ενθουσιασμού για το νέο του κόμμα, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το 15%, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει ακόμα και το 20% στις δημοσκοπήσεις. Με αυτή την ανάγνωση αναμένουν να υπάρξει ένα σταδιακό «ξεφούσκωμα» της ΕΛΑΣ που θα ανοίξει ξανά το πεδίο ώστε το ΠΑΣΟΚ να περάσει στη δεύτερη θέση. Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου που θα αποτελούν το τελευταίο κύμα ερευνών πριν την πλήρη θερινή ραστώνη θα έχουν το ενδιαφέρον τους για την αξιωματική αντιπολίτευση. Καθοριστικές για τις αποφάσεις του κόμματος ωστόσο θα είναι αυτές του Σεπτεμβρίου που θα δείξουν τις δυναμικές στην τελική ευθεία για τις κάλπες, με σενάρια πρόωρων εκλογών στο τραπέζι.