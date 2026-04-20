ΠΑΣΟΚ: Όποτε τα βρίσκει σκούρα ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω από «κυβερνητικές πηγές» - iefimerida.gr

«Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω απο ‘πηγές' και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για ''εκνευρισμό''» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, «τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους ‘άριστους';».

ΠΑΣΟΚ: Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας έχει μπερδέψει τον κ. Μαρινάκη

«Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της ‘υπόγας' του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της ‘υπόγας', δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα».

«Επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό Πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη; Σοβαρευτείτε», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.