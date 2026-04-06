ΠΑΣΟΚ: Κλιμακώνει τις επιθέσεις κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ - iefimerida.gr

Η Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση στο ΠΑΣΟΚ να πέσουν οι τόνοι.

Αντιθέτως ετοιμάζουν επίθεση σε όλα τα μέτωπα στην κυβέρνηση, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την καθημερινότητα.

Η ρητορική Ανδρουλάκη αλλάζει για να συνοδεύσει την κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στην κυβέρνηση

“Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα”. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη που δείχνει αρκετά πιο αιχμηρό λόγο απέναντι στην κυβέρνηση. Η αρχική τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για πλειοψηφία που βασίζεται σε ελεγχόμενους βουλευτές. Το μήνυμα είναι το ίδιο, η ρητορική όμως αλλάζει προκειμένου να συνοδευτεί με σκληρή μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Διαιρετικές τομές για να αποτυπωθεί το δίπολο ΝΔ- ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα συνειδητά ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί διαιρετικές τομές, μιλά για την Ελλάδα που κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι και παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη της διαφάνειας και της προοπτικής. Η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τις κάλπες, προκειμένου να αποτυπωθεί στους πολίτες το δίπολο ΝΔ- ΠΑΣΟΚ με τα χαρακτηριστικά που χρεώνει στην κυβέρνηση η αξιωματική αντιπολίτευση. Αιχμή θα αποτελεί το αίτημα για εκλογές και όχι η πρόταση μομφής που βγαίνει προς ώρας από το τραπέζι, με την ανάγνωση ότι θα συσπείρωνε την κυβέρνηση.

Οι παρακολουθήσεις από ΕΥΠ και Predator στρέφουν ξανά τα πυρά του ΠΑΣΟΚ κατά του Κ. Μητσοτάκη

Για το μέτωπο των υποκλοπών η κορύφωση της σύγκρουσης με την κυβέρνηση θα έρθει στις 16 Απριλίου και στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Οι υποκλοπές θα έρθουν στο επίκεντρο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συνδέει απολύτως την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό με αυτές. Η σύνδεση αυτή θα αφορά τόσο τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, όσο και από το Predator. Με την προσέγγιση αυτή το ΠΑΣΟΚ επικαλούμενο το ρεπορτάζ της εφημερίδας το “Βήμα” που μιλά για δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa (η εταιρεία που ανήκει το λογισμικό predator) υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χρεώνει το σύνολο των παρακολουθήσεων στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Με αυτά τα δεδομένα και σε αυτό το μέτωπο η σύγκρουση Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη θα είναι σκληρή.

Η επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη και η ατζέντα της καθημερινότητας

Στο μέτωπο της καθημερινότητας το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην ακρίβεια που υπάρχει ήδη και στις περαιτέρω επιπτώσεις που φέρνει ο πόλεμος, αποδομώντας τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης, όσο διαρκεί ο πόλεμος αποτελεί την αιχμή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στις χώρες που έχουν προχωρήσει σε ανάλογα μείγματα πολιτικών. Στη Χαριλάου Τρικούπη εστιάζουν και σε άλλα μεγάλα θέματα όπως αυτό της Υγείας, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Τελευταίο ήταν αυτό του νοσοκομείου της Καλαμάτας, για το οποίο κατήγγειλαν τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη υποστηρίζοντας ότι υπήρξε αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του νοσοκομείου.

Η κλιμάκωση και η δημιουργία μετώπων με την κυβέρνηση αποτελούν την συνταγή του Νίκου Ανδρουλάκη, ώστε το δίπολο με τη ΝΔ να συντηρείται και να ενισχύεται κόβοντας χώρο σε άλλες δυνάμεις τις αντιπολίτευσης. Η φουρνιά των δημοσκοπήσεων που έρχεται μετά το Πάσχα, θα δείξει τα αποτελέσματα στη “βελόνα” των ποσοστών.