ΠΑΣΟΚ: Κλείνει την πόρτα στις συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά -Επόμενη μετωπική με την κυβέρνηση στο στεγαστικό - iefimerida.gr

Στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για τις συνεργασίες δημιουργεί αέναες διεργασίες που συνήθως οδηγούν σε αναταράξεις. Στη φάση αυτή, παρά τα θέματα που ανοίγουν κατά καιρούς, η συνταγή δείχνει να έχει κλειδώσει.

Κλείνει η συζήτηση για συνεργασίες με κόμματα της Αριστεράς -Ανοίγει ακόμα περισσότερο η πόρτα για «μεταγραφές»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν βλέπει περιθώριο συστράτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά, έχοντας ως κύριο επιχείρημα ότι τα κόμματα αυτά δεν έχουν στοιχειώδη ομοιογένεια και σύμπνοια στο εσωτερικό τους. Όσο για την πρόταση το ΠΑΣΟΚ να απευθύνει ένα ευρύ προσκλητήριο συστράτευσης στα κοινοβουλευτικά κόμματα του χώρου, δείχνει να έχει ξεπεραστεί, καθώς η ΕΛΑΣ έχει ουσιαστικά απορροφήσει τις δυνάμεις και τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που δεν εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία αυτά κάνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνεται σε στελέχη της Αριστεράς, τα οποία επιθυμεί να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ μέσω της διεύρυνσης, όπως έχει γίνει σήμερα με βουλευτές που προέρχονται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, πλέον η διεύρυνση υπερβαίνει τη στρατηγική για τις συνεργασίες.

Η Κασιμάτη, η σημασία των δημοσκοπήσεων και το παράδειγμα του Παπατόλια που άφησε τους διαύλους με την ΕΛΑΣ για το ΠΑΣΟΚ

Την κατάσταση διάλυσης που παρατηρείται τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά που αντιμετωπίζουν ζητήματα πολιτικής επιβίωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα. Στη Χαριλάου Τρικούπη η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζεται ως ανταγωνιστής στη μάχη για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά και όχι ως πιθανός συνοδοιπόρος, παρά την ύπαρξη φωνών που μειοψηφούν.

Στη βάση αυτή, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό έχουν κοπάσει και πλέον κάθε στέλεχος ή πρώην βουλευτής που θέλει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ συστρατεύεται χωρίς εντάσεις. Η Νίνα Κασιμάτη, που είναι βέβαιο ότι θα ενταχθεί στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ σύντομα, αποτελεί τη λιγότερο σύνθετη εξίσωση. Το τοπίο θολώνει κυρίως με στελέχη κορυφαία ή μεσαία που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν θα συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ ή με την ΕΛΑΣ. Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι όσο το ΠΑΣΟΚ μειώνει τη διαφορά και δείχνει ότι μπορεί να προσπεράσει την ΕΛΑΣ, όλο και περισσότεροι θα το επιλέγουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρώην νομάρχης Απόστολος Παπατόλιος που, παρά το γεγονός ότι είχε έρθει κοντά στην ΕΛΑΣ και συμμετείχε σε εκδήλωσή της για την Αυτοδιοίκηση, εντάχθηκε τελικά στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ειδικό βάρος του Χαρίτση για το ΠΑΣΟΚ, η ψήφος εμπιστοσύνης του Ανδρουλάκη και τα κλειστά χαρτιά

Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ θα ήθελαν τη συνεργασία με τον Αλέξη Χαρίτση, για τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρύψει την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό του. Ωστόσο, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός, ενώ μιλά για την ανάγκη συνεργασιών και δεν έδωσε το «παρών» όταν ο Αλέξης Τσίπρας έκανε περιοδεία στη γενέτειρά του, τη Μεσσηνία, δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του για τις μελλοντικές πολιτικές επιλογές του. Στο επίπεδο των συμβολισμών μια επικείμενη συνεργασία του Αλέξη Χαρίτση με το ΠΑΣΟΚ θα σήμαινε πολλά για τη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι, οι κινήσεις και τα λεγόμενα του ανεξάρτητου βουλευτή θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα ραντάρ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Οδηγός για το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή η σύγκρουση με την κυβέρνηση για τις 120 δόσεις -Επόμενη μετωπική για το στεγαστικό

Η μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για τις 120 δόσεις και την προστασία των δανειοληπτών γίνεται οδηγός για το ΠΑΣΟΚ, που θα επανέλθει ζητώντας από τον πρωθυπουργό να δώσει ο ίδιος απαντήσεις και ανοίγοντας τις επόμενες μέρες το θέμα του στεγαστικού στη Βουλή. Για την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ η απόσυρση του άρθρου 23 αποτελεί μια κοινοβουλευτική νίκη που προέρχεται από την τακτική της προγραμματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Το θέμα του ιδιωτικού χρέους απασχολεί χιλιάδες πολίτες που, εξαιτίας της έμφασης που έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ στο θέμα, όπως παρατηρούν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρχονται κοντά τους παρακολουθώντας εκδηλώσεις και ζητώντας λύσεις. Έτσι διευρύνεται το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ στη βάση της κοινωνικής ατζέντας που θέλει να αναδείξει. Σε αυτό το πλαίσιο, με δεδομένη την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Βουλή κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, προτεραιότητα μέσω συνεχών αιτημάτων είναι υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο ίδιος για τον ρόλο των funds.

Καθώς το ιδιωτικό χρέος και οι 120 δόσεις συνδέονται άμεσα με πολλές πρώτες κατοικίες που κινδυνεύουν να χαθούν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να φέρει στη Βουλή και το θέμα του στεγαστικού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα φέρει το θέμα στη Βουλή δημιουργώντας το έδαφος για ακόμα μια μετωπική με την κυβέρνηση. Παράλληλα, η ολομέλεια αποτελεί ευνοϊκό πεδίο για το ΠΑΣΟΚ και στη μάχη για τη δεύτερη θέση καθώς απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας και δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να συντηρείται το δίπολο με τη ΝΔ χωρίς την ΕΛΑΣ στο κάδρο.