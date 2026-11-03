Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τις 120 δόσεις - iefimerida.gr

Τη δική του τροπολογία, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τις 120 δόσεις, με την οποία ζητά να καταργηθεί η εκτελεστότητα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.



Με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Ανδρουλάκη, σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι, αφού αποσύρθηκε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη πρόβλεψη που ισχύει ήδη για τον εξωδικαστικό, «για λόγους συνέπειας, ασφάλειας δικαίου και προστασίας των οφειλετών».

Οι 36 υπογράφοντες βουλευτές ζητούν να καταργηθούν από το νομοσχέδιο οι διατάξεις που «αποστερούν από τον οφειλέτη κρίσιμα μέσα άμυνας και προστασίας, καθώς πλέον οι πιστωτές μπορούν να προχωρούν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, δίχως να χρειάζεται να επιδιώξουν την έκδοση δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής».



Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι επίμαχες διατάξεις «αντιστρέφουν εντελώς τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού» που από «εργαλείο διευκόλυνσης» μετατρέπεται σε μέσο «παγίδευσης» των δανειοληπτών. Κατά συνέπεια, δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες κινδυνεύουν να βρεθούν σε αδιέξοδο ακόμη και για μια προσωρινή αδυναμία πληρωμής.