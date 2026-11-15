ΠΑΣΟΚ για κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη: «Στρατηγικός κακοπληρωτής απέναντι στους πολίτες -Στις εκλογές θα του στείλουν τον λογαριασμό»

Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, τον κατηγόρησε ότι παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα της οικονομίας, την ώρα που, όπως υποστήριξε, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε την ανασκόπηση του πρωθυπουργού αφήγηση «φανταστικών success stories», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα στοιχεία των Financial Times για την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 15,7%, επισημαίνοντας ότι, κατά την ερμηνεία του ΠΑΣΟΚ, η επίδοση αυτή επηρεάζεται από τη μείωση του πληθυσμού και δεν αποτυπώνει αντίστοιχη αύξηση του συνολικού οικονομικού προϊόντος. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραβλέπει το δημογραφικό πρόβλημα, τη μετανάστευση νέων στο εξωτερικό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω της περιορισμένης αγοραστικής τους δύναμης.

Αιχμές για ιδιωτικό χρέος, ενέργεια και κοινωνικά επιδόματα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις προτάσεις του κόμματος σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για τις 120 δόσεις, καθώς και στον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για την απόρριψη της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη δυνατότητα μετάβασης των καταναλωτών από κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

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Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκαν και οι κοινωνικές παροχές. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διατήρησε ηλικιακούς περιορισμούς στην ενίσχυση των 400 ευρώ, αφήνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός στήριξης 400.000 συνταξιούχους. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για σύνδεση των αναπηρικών επιδομάτων με τον κατώτατο μισθό και για παράταση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους εποχικούς εργαζομένους.

Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν τίθενται σε ψηφοφορία, αφήνοντας αιχμές ότι η κυβέρνηση φοβάται ενδεχόμενη υπερψήφισή τους από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει αθετήσει επανειλημμένα τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες, χαρακτηρίζοντάς τον «στρατηγικό κακοπληρωτή» της «συμφωνίας αλήθειας» του 2023.

«Με την πολιτική του δεν βγαίνει ο λογαριασμός κάθε μήνα για την κοινωνική πλειοψηφία», ανέφερε, καταλήγοντας με την προειδοποίηση ότι «στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα του στείλει τον λογαριασμό».