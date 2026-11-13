ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις ανεξάρτητες αρχές: «Παζάρι, αδιαφάνεια και αλλεργία στη λογοδοσία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη διαδικασία επιλογής προσώπων για τις ανεξάρτητες αρχές.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να προσαρμόσει ακόμη και τους θεσμούς στις πολιτικές της επιδιώξεις, κάνοντας λόγο για αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας.

«Οι κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την αλαζονική αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όλα να ράβονται στα μέτρα τους, ακόμη και οι θεσμοί. Παζάρι, αδιαφάνεια και αλλεργία στη λογοδοσία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, τονίζοντας: «Όμως, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κουρελόχαρτο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας».

Μάλιστα, αφήνει αιχμές για ενδεχόμενες πολιτικές συνεννοήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας: «Μπορούν να βρουν τους συνεργάτες που τους ταιριάζουν στα αντιθεσμικά παιχνίδια τους. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε».

Τα ερωτήματα για τη Διάσκεψη των Προέδρων

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες πλειοψηφίες.

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«Πώς ακριβώς “διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πλειοψηφίες” στην προηγούμενη διάσκεψη, τη στιγμή που διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5 στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα;», διερωτάται.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί γιατί η Νέα Δημοκρατία άλλαξε στάση, θέτοντας το ερώτημα: «Γιατί η Νέα Δημοκρατία άλλαξε γνώμη και σήμερα στήριξε άλλο πρόσωπο;».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην υποψηφιότητα του κ. Δερβιτσιώτη, με το ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει ότι η στήριξή του αφορούσε τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και όχι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την οποία είχε επιλέξει την κ. Συγγούνα.

Το κόμμα καταγγέλλει, μάλιστα, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλής αγνοήθηκε η πλειοψηφία που είχε διαμορφωθεί υπέρ συγκεκριμένου προσώπου και η συνεδρίαση διακόπηκε «πραξικοπηματικά».

Αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η προηγούμενη συνεδρίαση έπρεπε να συνεχιστεί, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία για παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

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«Γιατί σήμερα δεν έκαναν αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα, να συνεχίσουν τη συνεδρίαση που διακόπηκε; Γιατί παραβίασαν το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής;», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Μήπως γιατί δεν θέλουν να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές;».

Τέλος, η ανακοίνωση περιλαμβάνει και προσωπική αιχμή προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή αναφορές για την πολιτική διαδρομή του Παναγιώτη Δουδωνή. «Για το από πότε είναι στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Δουδωνής μπορεί ο κ Μαρινάκης και οι κύκλοι του να ρωτήσουν τον κ Πιερρακάκη», καταλήγει η ανακοίνωση.

