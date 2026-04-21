ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Η συμπεριφορά του είναι σύμφυτη με την αλαζονεία και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ μετά τις βολές του υπουργού Υγείας προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ απαντά στις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο κ. Γεωργιάδης προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και στελέχη του κόμματος περί υποκρισίας.



Όπως τονίζει, «η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».



Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά του Άδωνι Γεωργιάδη



«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.

Ο κ. Γεωργιάδης "εκνευρίστηκε", επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ.

Φοβάται κάτι και εξανίσταται;

Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως λέει και ο λαός μας.

Οι χαρακτηρισμοί περί "φαρισαίου, υποκριτή" προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του επιστρέφονται. Ας μην εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση άλλο. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας.

Και κάτι τελευταίο για τις αναρτήσεις του σε συγχορδία με δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα: Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα. Θα εκτεθεί και πάλι ανεπανόρθωτα.

Η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά δηλαδή που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή».