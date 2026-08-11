ΠΑΣΟΚ: Κατά 90% λιγότερη προστασία στον Έβρο - iefimerida.gr

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, με κοινή τους δήλωση επιτέθηκαν στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «εγκατάλειψη του φιλόδοξου master plan "Έβρος Μετά"».

Όπως υποστηρίζουν, στη θέση του εν λόγω master plan και στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν η κυβέρνηση εμφάνισε ένα συρρικνωμένο (κατά σχεδόν 90%) σχέδιο, 309 εκατ. ευρώ, στο οποίο κρίσιμα έργα, όπως η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου για την οποία είχαν ήδη εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι, απεντάσσονται.

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Ο ίδιος ο Σταύρος Μπένος, δηλώνει δημόσια προσβεβλημένος και «παγιδευμένος». Μιλάει για μελέτη που παρουσιάστηκε κόντρα στη δική του και «για σχέδιο που ουσιαστικά ακυρώνεται».

Επιπλέον, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θέτουν στην κυβέρνηση τα εξής ερωτήματα:

Πόσο αξιόπιστες είναι οι εξαγγελίες και οι μεγάλες υποσχέσεις για «ανασυγκρότηση» και «ανάπτυξη του Έβρου» την επαύριον της καταστροφής να μετατρέπονται σε ένα μικρό κλάσμα της αρχικής κλίμακας, ενώ οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της μεγαλύτερης πυρκαγιάς της Ευρώπης; -Γιατί έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μένουν εκτός;

Πόσο ακόμη θα πληρώνει ο Έβρος την αναντιστοιχία λόγων και έργων;

Αν το αρχικό master plan ήταν ανεφάρμοστο ή υπερβολικό, γιατί επιλέχθηκε και προωθήθηκε επί χρόνια ως κεντρικό εργαλείο;

Και αν ήταν ρεαλιστικό, γιατί εγκαταλείπεται τώρα;

«Η καταδίκη είναι σαφής: η συστηματική απόκλιση ανάμεσα στις μεγάλες υποσχέσεις την επαύριον της καταστροφής και στην πραγματική κλίμακα των παρεμβάσεων τρία χρόνια μετά υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Ο Έβρος δεν χρειάζεται άλλη επικοινωνιακή διαχείριση. Χρειάζεται τα έργα και τη χρηματοδότηση που του υποσχέθηκαν», τονίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπληρώνουν πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ανασυγκροτεί τον Έβρο. Τον εγκαταλείπει. Μετατρέπει την τραγωδία σε επικοινωνιακή διαχείριση και τα κοινοτικά κονδύλια σε εργαλείο μικροπολιτικής». Υπογραμμίζουν ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια για το που κατέληξαν οι δεσμεύσεις των 3 δισ. ευρώ, καθώς και η επαναφορά των κρίσιμων έργων που απεντάχθηκαν και ουσιαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης αντάξιο των θυσιών των κατοίκων του Έβρου.

«Ο ακριτικός Έβρος, με την κρίσιμη εθνική σπουδαιότητα, δεν είναι για λόγια. Είναι για έργα. Και η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να λογοδοτήσει» καταλήγουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.