ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου - iefimerida.gr

«Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

ΠΑΣΟΚ για «θαλάσσια πάρκα»

Με κοινή τους δήλωση ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τοποθετήθηκαν στην ανακήρυξη των «θαλάσσιων πάρκων» από την Τουρκία σε δύο εκτεταμένες περιοχές του Αιγαίου.

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«Αποτελεί παράνομη ενέργεια και απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων, τελεί, δε, σε πλήρη αντίθεση τόσο στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς αγνοεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την επήρεια των νησιών του Αιγαίου, όσο και προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρουν τα δύο αρμόδια κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επισημαίνουν πως το γεγονός αυτό, σε συνέχεια της από Ιουνίου 2025 ανακοίνωσης «χωροταξικού σχεδιασμού» από την Τουρκία, έρχεται και ως συνέπεια της κυβερνητικής δυστοκίας και πολυετούς καθυστέρησης υποβολής του χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ.

«Η τελευταία αυτή ενέργεια, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2021, στη βάση του ν. 4001/2011, άρχισε να υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις το 2025, αφού προηγήθηκε η καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της ΕΕ, ενώ παραμένουν ως σήμερα σε εκκρεμότητα τα προβλεπόμενα τέσσερα ειδικά χωροταξικά πλαίσια», τονίζουν οι κ.κ. Μάντζος και Χριστοδουλάκης.

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Σημειώνουν πως το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η καθυστέρηση αυτή αποβαίνει εις βάρος των εθνικών δικαιωμάτων και της υπεράσπισης αυτών έναντι των παράνομων τουρκικών ενεργειών.

Υπογραμμίζουν ότι «η πρόσφατη εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη από την Τουρκία νομοθετική κατοχύρωση του δόγματος της "Γαλάζιας Πατρίδας" αλλά και την πολύ πρόσφατη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας της γειτονικής χώρας με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, διαμορφώνουν ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί προσεκτική ανάλυση και αποφασιστική δράση από την πλευρά της Ελλάδας».

Καλούν την ελληνική κυβέρνηση με ρεαλισμό και χωρίς αυταπάτες, να προχωρήσει αφενός στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την προστασία των θαλασσών, αφετέρου, δε, στην ανάδειξη της επίμονης τουρκικής προκλητικότητας στην ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα.

«Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλυμμα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό», καταλήγουν στη δήλωσή τους οι αρμόδιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.