ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Ημερίδα για «ένα κράτος αξιόπιστο και αποτελεσματικό» - iefimerida.gr

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής « Για ένα κράτος αξιόπιστο και αποτελεσματικό», πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/3).

«Πρέπει να πάμε σε ενότητες δημοσίων πολιτικών και εκεί με ρήξεις να αποφασίσουμε τι θα είναι στο κεντρικό κράτος, τι στις περιφέρειες και τι στους δήμους. Παράλληλα με αυτό βεβαίως πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά και το θέμα του συντάγματος, το τι μας επιτρέπει το σύνταγμα και τι πρόταση θα κάνουμε για την αναθεώρησή του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος στην εκτενή κι αναλυτική τοποθέτησή του στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, « Για ένα κράτος αξιόπιστο και αποτελεσματικό», που έγινε χθες το βράδυ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Μπένος επανέλαβε εμφατικά ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν και παραμένει το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα οραματικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο αρχών ενός σύγχρονου κράτους με συνολικό επανασχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου .

«Σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να κλείσω όπως ξεκίνησα, ξέρετε έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια στην πολιτική μου διαδρομή, ο Μπένος είναι ρομαντικός, ο Μπένος κάνει περισσότερο για λογοτέχνης παρά για πολιτικός, αλλοίμονο σε εκείνους που πιστεύουν ότι το συναίσθημα, η λογοτεχνία, η ποίηση και το όνειρο δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Αυτό που έχει χάσει η χώρα μας είναι ότι έχει πάψει να ονειρεύεται. Εγώ σας καλώ απόψε να ονειρευτούμε», κατέληξε.

Τσουρός: «Κλειδί ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να ελέγχετε η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης»

Από τη πλευρά του ο Άγης Τσουρός, εντεταλμένος καθηγητή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Βοστώνης, επικεντρώθηκε στην διατύπωση κι εφαρμογή δημόσιων πολιτικών Υγείας τονίζοντας ότι «χρειάζεται μία σύνθεση, να μπορέσουμε να δούμε το πολιτικό, το στρατηγικό, το επιστημονικό και το επιχειρησιακό σκέλος. Να δούμε όλα τα επίπεδα». Πρόσθεσε ότι κλειδί είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τρόπους για να ελέγχετε η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. «Να θυμόμαστε αυτούς που είναι απ' έξω και περιμένουν επιτέλους να σκεφτεί κανείς για την υγεία αυτού του τόπου με έναν τρόπο που δεν είναι αποσπασματικός, που δεν κοιτάει μόνο το πώς θα κλείσουμε αυτή ή την άλλη τρύπα. Αλλά θα δώσει ένα πραγματικό όραμα και ένα αύριο στις υπηρεσίες υγείας από το κέντρο, από την περιφέρεια και τους δήμους», κατέληξε.

Στεφοπούλου: Το κράτος χρειάζεται θεσμική λειτουργία και τεχνογνωσία

Η Έφη Στεφοπούλου, Γραμματέας στο Τομέα Δημόσιας Διοίκησης του κόμματος υπογράμμισε πώς «το ΠΑΣΟΚ βάζει αρχές σήμερα για να συζητήσουμε σε βάθος. Η μεταρρύθμιση του κράτους είναι μια βαθιά κοινωνική αλλαγή. Ένα συμβόλαιο με τους πολίτες και όχι απλά μια άσκηση να πατήσεις μερικά κουμπάκια». Συμπλήρωσε πώς «οι προτάσεις που προσδοκούμε να προκύψουν από τον διάλογο που ανοίγουμε σήμερα έχουν κατά νου μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική, δίκαιη και καινοτόμα. Το κράτος χρειάζεται θεσμική λειτουργία, συνέχεια, τεχνογνωσία, και όταν απαξιώνουμε τους ανθρώπους του κράτους και τους θεωρούμε λιγότερο σημαντικούς, έχουμε το φαινόμενο που στην βιβλιογραφία λέγεται hollowing out of the state δηλαδή σαν ένα τσόφλι που θα σπάσει στην πρώτη κρίση γιατί μέσα δεν έχει περιεχόμενο».