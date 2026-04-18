ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός - iefimerida.gr

Η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζει πως «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει πως:

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός.

Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήριά του στο προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά, ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το Δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».

Σημειώνεται πως το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή που είχε ξεσπάσει ο σάλος με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη εξαπέλυε καθημερινά σφοδρότατες επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα, όπως είχε γράψει το iefimerida, στη Χαριλάου Τρικούπη θα επέμεναν στην πίεση για την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε κάθε ευκαιρία.