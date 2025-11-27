ΠΑΣΟΚ: Η απεγνωσμένη προσπάθεια της ΝΔ να σπιλώσει στελέχη μας συνεχίζεται με όλες τις μεθόδους - iefimerida.gr

«Η απεγνωσμένη προσπάθεια της ΝΔ να σπιλώσει στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και με όλες τις μεθόδους» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις εξελίξεις στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Σήμερα, σε καταφανή προσυνεννόηση του Εισηγητή της ΝΔ, κ.Λαζαρίδη, με τον μάρτυρα, στέλεχος της ΝΔ, κ. Ντογκούλη - ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου ΚΥΔ της χώρας, στενού συνεργάτη του ήδη καταδικασθέντα Καλφούντζου και σε στενή σχέση με τον κ. Αυγενάκη, όπως ο ίδιος ο πρώην υπουργός κατέθεσε στην επιτροπή - επιχείρησε να αφήσει σκιές για το πρόσωπο της βουλευτή Ε. Λιακούλη, απαντώντας σε σχετικό ερώτημά του και καταθέτοντας ότι συγγενικά πρόσωπα της κ. Λιακούλη, κάνουν δηλώσεις στο ΚΥΔ του κ. Ντογκούλη, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο σ’αυτό.

»Σε άμεση συνέχεια, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επανέφερε η ίδια το θέμα στον μάρτυρα ζητώντας ακριβείς διευκρινίσεις για το θέμα. Τον ρώτησε λοιπόν ποια είναι τα συγγενικά της πρόσωπα που κάνουν δηλώσεις στο δικό του ΚΥΔ κι εκείνος απάντησε «νομίζω ότι κάνει δήλωση η μητέρα σας…» εξηγώντας ο ίδιος ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός όπου πάντοτε έκανε τη δήλωση καλλιέργειάς της η αγρότισσα μητέρα της βουλευτή, συνεργάζεται πλέον με το ΚΥΔ του κ. Ντογκούλη, ενώ ερωτηθείς πόσα χρήματα προσπορίζει από τα δικαιώματά της, επιβεβαίωσε ότι εισπράττει περίπου 780 ευρώ.



Όταν δε ρωτήθηκε αν γνωρίζει να υπάρχει το οτιδήποτε επιλήψιμο στην ίδια ή σε συγγενικά πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος της βουλευτή, ο κ. Ντογκούλης απάντησε ρητά: ''ουδέποτε υποστήριξα εγώ κάτι τέτοιο''.

Τα συμπεράσματα για το ήθος της ΝΔ, στην κρίση των πολιτών».