ΠΑΣΟΚ: Το φορολογικό σύστημα που προτείνουμε προϋποθέτει φορολογικές υπηρεσίες με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία - iefimerida.gr

Με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Οικονομικών, Πάρι Κουκουλόπουλου, και του Τομέα Οικονομικών του κόμματος, τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του «Χωριάτικου».

Αφορμή για την ανακοίνωση είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση και τις πιθανές διασυνδέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που φέρνουν στο επίκεντρο τη λειτουργία και την αξιοπιστία των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών.

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Όπως αναφέρουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε κατασχεθέντα έγγραφα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να περιλαμβάνεται κατάλογος περίπου 25 στελεχών της ΑΑΔΕ, με αναφορές σε χρηματικά ποσά και παροχές και μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονται πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν θέσεις ευθύνης σε κρίσιμες φορολογικές υπηρεσίες.

«Προφανώς η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου, όπου το τεκμήριο αθωότητας είναι απολύτως σεβαστό. Η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αυτή θα αποφασίσει για την υπόθεση και θα κρίνει εάν οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι είναι τελικά αθώοι ή ένοχοι», επισημαίνουν. Ωστόσο, τονίζουν πως σε περίπτωση καταδίκης από τη Δικαιοσύνη «τότε θα πρέπει να απαντηθεί σειρά ερωτημάτων για τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησής τους, για την εποπτεία τους, για το εάν είχαν προηγηθεί σχετικές καταγγελίες και για τις ενέργειες που έγιναν επί αυτών».

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν πως «η Φορολογική Διοίκηση σωστά απαιτεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απόλυτη συμμόρφωση, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δικών της στελεχών».

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Τονίζουν, τέλος, τις διαχρονικές θέσεις και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την ανεξάρτητη λειτουργία της ΑΑΔΕ, με την επισήμανση ότι η ανεξαρτησία αυτή δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα αδιαφάνειας ούτε να σημαίνει απουσία λογοδοσίας. «Το δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο αποτελεί προμετωπίδα στο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησής μας υπέρ των μικρομεσαίων και των μη προνομιούχων συμπολιτών μας, προϋποθέτει φορολογικές υπηρεσίες με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», καταλήγουν.