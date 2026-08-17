ΠΑΣΟΚ για την επίθεση Ρομά στο Α.Τ. Γαστούνης: «Αποκλειστική ευθύνη αξιοπιστίας της ηγεσίας του υπ. Προστασίας του Πολίτη» - iefimerida.gr

Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε την επίθεση εναντίον αστυνομικών έξω από το αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, δηλώνοντας ότι δεν είναι ένα «μεμονωμένο περιστατικό», αλλά είναι «δυνατός ήχος καμπάνας για την κατάσταση στην Ελληνική Αστυνομία και την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών».

Πρόσθεσε πώς ένα αστυνομικό τμήμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε χώρο όπου ο καθένας μπορεί να εισβάλλει, να απειλεί, να προκαλεί σωματικές βλάβες και ζημιές και να επιχειρεί να επιβάλει με τη βία τη δική του θέληση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές διαπιστώσεις και εκ των υστέρων επισκέψεις. Συντρέχει αποκλειστική ευθύνη αξιοπιστίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», τόνισε .

Κάλεσε τον υπουργό Προστασίας του πολίτη να ενημερώσει και να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών, για το τι ακριβώς συνέβη, εάν υπήρχαν συνθήκες ασφάλειας και επαρκούς στελέχωσης του αστυνομικού τμήματος και πώς κατέστη δυνατή η είσοδος σε αυτό.

«Η Γαστούνη δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές φωτογραφίες. Χρειάζεται αστυνομική παρουσία, προσωπικό, επιχειρησιακή ετοιμότητα, προστασία των αστυνομικών και εφαρμογή του νόμου χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανοχή στην παραβατικότητα δεν είναι κοινωνική πολιτική.

Η αδυναμία επιβολής του νόμου δεν είναι δημοκρατική ευαισθησία», τόνισε ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.