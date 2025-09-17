 ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας

Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στη Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Χαριλάου Τρικούπη / Φωτογραφία: Intimenews-ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας βλέπει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, λίγο μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, σχολίασε: «Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του».

ΠΑΣΟΚ: Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επσήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου

Όπως τόνισε, ο πρωθυπουργός «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

"Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία" ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβαρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους , σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκε , υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών».

«Εχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του.

Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επσήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου.

Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος» κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.

