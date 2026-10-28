ΠΑΣΟΚ: «Μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό» -Έντονη αντίδραση για την συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταδίκασε τη συγκέντρωση, κάνοντας λόγο για «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας», ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες περί χρήσης βίας σε βάρος διαδηλωτών που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εκδήλωση.

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Σε δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον Ηλία Κασιδιάρη «καταδικασμένο εγκληματία, υμνητή του Χίτλερ και του ναζισμού», υπογραμμίζοντας τον προκλητικό χαρακτήρα της διοργάνωσης ανήμερα της επετείου του ιστορικού «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια συγκέντρωση που οργανώθηκε από «εκείνους που αντιμάχονται την πατρίδα, τη δημοκρατία και τους ίδιους τους θεσμούς της».

«Η δημοκρατική ιστορία και οι αγώνες του λαού μας δεν παραχαράσσονται», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας παράλληλα από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για τις καταγγελίες σχετικά με τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών που διαμαρτυρήθηκαν για την εκδήλωση.

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Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στον νεοναζισμό, διαμηνύοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του φασισμού.

«Δεν θα επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι», κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο καταδικασμένος εγκληματίας, υμνητής του Χίτλερ και του ναζισμού, Ηλίας Κασιδιάρης, ανήμερα της εθνικής επετείου και του μεγάλου ΟΧΙ του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, διοργάνωσε εκδήλωση-πρόκληση στη Θεσσαλονίκη.

Μια αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας που οργάνωσαν εκείνοι που αντιμάχονται την πατρίδα, τη δημοκρατία, και τους ίδιους τους θεσμούς της.

Η δημοκρατική ιστορία και οι αγώνες του λαού μας δεν παραχαράσσονται.



Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες για χρήση βίας κατά διαδηλωτών που εξέφραζαν τη διαφωνία τους απέναντι στην εκδήλωση των νεοναζί. Μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».