ΠΑΣΟΚ: «Ανεπαρκείς οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για τους υφυπουργούς Λιάκο και Τσάφο»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν τους υφυπουργούς Ευάγγελο Λιάκο και Νίκο Τσάφο, θέτοντας ερωτήματα για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως δεν υφίσταται ζήτημα για την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, να δώσει πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

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Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ ζητά διευκρινίσεις για την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εταιρείας συγγενικού προσώπου του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιάκου μετά την εκλογή του τελευταίου στη Βουλή, θέτοντας το ερώτημα εάν πρόκειται για σύμπτωση.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του και προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσάφο, εστιάζοντας στις επενδυτικές του δραστηριότητες και ειδικότερα στην κατοχή ομολόγων της ExxonMobil, εταιρείας που συμμετέχει στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα αφορά περίοδο κατά την οποία ο κ. Τσάφος κατείχε τη θέση του ειδικού συμβούλου για θέματα ενέργειας στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ζητώντας ουσιαστικές απαντήσεις για το ζήτημα.

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«Οι δημόσιες εξηγήσεις που έχουν δοθεί, δεν είναι επαρκείς» τονίζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επιμένοντας στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν πλήρως οι υποθέσεις που αφορούν τα δύο κυβερνητικά στελέχη.