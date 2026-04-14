ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Είναι προσωπικό ρουσφέτι του πρωθυπουργού -Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί - iefimerida.gr

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Είναι προσωπικό ρουσφέτι του πρωθυπουργού -Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί

Γραφεία ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αποτελέσματα exit poll 2024
Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Συνέχεια στην κόντρα του με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη, δίνει το ΠΑΣΟΚ.

«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη- ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την «κυβερνητική αφωνία», όπως καταλογίζει, επί του θέματος.

Υποστηρίζει ότι «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας Υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού "φαινόταν" …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου».

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη»

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται» και τονίζει: «Οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη».

Στο ίδιο πλαίσιο συμπληρώνει ότι «αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και πως «η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

