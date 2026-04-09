 ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Πώς απόφοιτος ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 - iefimerida.gr
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Πώς απόφοιτος ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007

Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
Επίθεση στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρόσληψή του το 2007 στο υπουργείο Παιδείας.

Μετά τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, το ΠΑΣΟΚ ζητά διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψή του το 2007 στη θέση του «Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού», στο υπουργείο Παιδείας, καθώς, όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, τότε ο νόμος όριζε υποχρεωτικά στα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντησή του για το πώς ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψή του αυτές οι κατηγορίες. Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος, εδώ και μέρες που συζητείται το θέμα, δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματά μας».

