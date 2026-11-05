ΠΑΣΟΚ για κοινοβουλευτικές πηγές: Από τα 390 άρθρα του νομοσχεδίου, μόλις τα πρώτα 41 αφορούν το ιδιωτικό χρέος - iefimerida.gr

«Η διαρροή των κοινοβουλευτικών πηγών της Νέας Δημοκρατίας αξίζει σίγουρα μια θέση στα βιβλία της προπαγάνδας» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τα όσα ανέφεραν το απόγευμα πηγές της ΝΔ σχετικά με την ψηφοφορία για το ιδιωτικό χρέος.

«Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βουλή και εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ καταγγέλλει το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, υπερψήφισε το 77% των άρθρων του. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Από τα 390 άρθρα του νομοσχεδίου, μόλις τα πρώτα 41 αφορούν το ιδιωτικό χρέος!» αναφέρουν από την Χ. Τρικούπη.

Και συνεχίζουν: «Τα υπόλοιπα 349 περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση έξι ευρωπαϊκών Οδηγιών και ένα πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων για τις τράπεζες, τις κεφαλαιαγορές, τα κρυπτονομίσματα, το δημόσιο λογιστικό, τις συντάξεις και πολλά άλλα ζητήματα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την προστασία των δανειοληπτών από τα funds; Και όμως, η κυβέρνηση τα αθροίζει όλα μαζί για να εμφανίσει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα επικροτεί την πολιτική της για το ιδιωτικό χρέος. Τόσο ευτελείς τόσο αλαζονικά αμετροεπείς».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ τονίζει για τις θέσεις του γύρω από το ιδιωτικό χρέος: «Η δική μας στάση είναι ξεκάθαρη. Την επαναλαμβάνουμε: Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις 120 δόσεις με ουσιαστικές ελαφρύνσεις και τη θέσπιση κανόνων για τις τράπεζες και τα funds. Καταψηφίσαμε το κυβερνητικό νομοσχέδιο επί της αρχής, υπερψηφίσαμε όσες διατάξεις βελτιώνουν τη θέση των δανειοληπτών, αντιταχθήκαμε στις προβληματικές ρυθμίσεις και συμβάλαμε καθοριστικά στην απόσυρση του άρθρου 23, καθώς σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη να επιχειρείτε να κάνετε άλλο ένα δώρο στα funds».