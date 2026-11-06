Δημήτρης Μάντζος για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: «Ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι ο δρόμος της διεθνούς νομιμότητας» - iefimerida.gr

Την ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, στον απόηχο των τουρκικών αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο υπεύθυνος Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος σε δήλωσή του: «Η εκκίνηση της διοικητικής διαδικασίας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί το πρώτο αναγκαίο βήμα για την επανενεργοποίηση ενός έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με προφανή γεωπολιτική και ενεργειακή αξία για Ελλάδα και Κύπρο».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας παρέχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην ίδια την ΕΕ, την πλέον αποτελεσματική απάντηση στις παράνομες αντιδράσεις της Τουρκίας που ήδη αναπτύσσονται ή ενδέχεται να αναπτυχθούν».

«Το έργο οφείλει να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και με τις διαδικασίες που αυτή περιγράφει.Ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι ο δρόμος της διεθνούς νομιμότητας», καταλήγει ο κ. Μάντζος.