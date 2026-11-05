ΠΑΣΟΚ: «Παρακολουθούμε εντυπωσιασμένοι τη διαμάχη κυβέρνησης-Τσίπρα για το ποιος ζημίωσε περισσότερο τους δανειολήπτες» - iefimerida.gr

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, άσκησαν την ίδια πολιτική προς όφελος των funds.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Τρικούπη «τσακώνονται ποιος ζημίωσε πιο πολύ τους δανειολήπτες ασκώντας την ίδια πολιτική προς όφελος των funds».

Όσον αφορά την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι:

«Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα funds, σήμερα δίνει ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας ισχυριζόμενος πως επί ημερών του δεν τους δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Μόνο που από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει πως η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου πούλησε 18,271 δισ. στα funds. Παράλληλα, δια της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ άρχισε να ψελλίζει περί επαναφοράς της προστασίας της πρώτης κατοικίας, όταν η κυβέρνηση του κατάργησε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ, το νόμο 3869/2010».

Για την κυβέρνηση τονίζει: «Ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για τους πλειστηριασμούς, όταν ο ίδιος με τον νόμο 4738/2020 και το "Ηρακλής ΙΙ" χάρισε στα funds πάνω από 80 δισ. "κόκκινα" δάνεια και ισοπέδωσε κάθε προστατευτικό πλαίσιο οδηγώντας το 2025 σε 67.500 προγράμματα πλειστηριασμού εκ των οποίων τα 25.000 εφαρμόστηκαν με απώλεια περιουσίας συμπολιτών μας. Ο κ. Μητσοτάκης γιατί περηφανεύεται ακριβώς; Επειδή ξεπέρασε τον κ. Τσίπρα σε αναλγησία; Εδώ και τρεις μέρες επιδίδονται σε μια λασπομαχία για να μην συζητηθούν οι ευθύνες τους για την άδικη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους σε βάρος των δανειοληπτών. Για να μην καταλάβουν οι πολίτες πως έφτασαν τα πράγματα ως εδώ».

«Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια και ξέρουν την πραγματικότητα, έχουν και μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.