Πηγές ΠΑΣΟΚ: Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη

Πηγές το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για μεθόδευση στη διαδικασία επιλογής προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της συνεδρίασης που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο και χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για την τότε απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

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Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προσέλθει στη συνεδρίαση του Απριλίου έχοντας αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες και καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον περασμένο Απρίλιο, το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις, έχοντας αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες.



Κατά τη συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κ. Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης. Αντί, όμως, να προχωρήσει η ψηφοφορία, ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε αυθαίρετα τη συνεδρίαση, μια ενέργεια που καταγγείλαμε τότε ως πραξικοπηματική.



Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι σήμερα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι υποψηφιότητες σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν.



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Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη θεσμικά ορθή διαδικασία: να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι προτάσεις σε ψηφοφορία. Γι' αυτό και αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του τη σημερινή μεθόδευση.



Δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων. Πρόκειται για ζήτημα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας. Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.