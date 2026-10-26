ΠΑΣΟΚ για αποχώρηση Μπεκίρη: Δεν απάντησε για το αν έχει πτυχίο - iefimerida.gr

Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε την αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από το πόστο του διευθυντή στο γραφείο του πρωθυπουργού.

«Ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε πως αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Είναι η πρώτη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε» αναφέρουν αρχικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο. Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο» προσθέτουν, και καταλήγουν: «Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον "εθελοντή" ο πρωθυπουργός για Διευθυντή του Γραφείου;».