ΠΑΣΟΚ: Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για τους υφυπουργούς Λιάκο και Τσάφο δεν είναι επαρκείς

«”Ουδέν θέμα” για την κυβέρνηση μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν σε δημοσιεύματα για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους κ.κ. Λιάκο και Τσάφο» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Αυτό υποστήριξε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδυνατώντας, όμως, να δώσει πειστικές απαντήσεις για μια σειρά κρίσιμα θέματα», επισημαίνει η Χαρ. Τρικούπη σε σχέση με τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις για τα εξής θέματα:

«Πώς η εταιρεία συγγενικού προσώπου του κ. Λιάκου αύξησε τη δραστηριότητα της αφότου ο ίδιος εκλέχτηκε βουλευτής; Είναι σύμπτωση; Πώς σχολιάζει τις επενδυτικές δραστηριότητες του κ. Τσάφου και την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil, εταιρείας η οποία μετέχει στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, την περίοδο που διατηρούσε τη θέση του ειδικού συμβούλου για θέματα ενέργειας στην Προεδρία της Κυβέρνησης;».

Τέλος το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι δημόσιες εξηγήσεις που έχουν δοθεί, δεν είναι επαρκείς».

ΑΠΕ - ΜΠΕ