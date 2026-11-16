 ΠΑΣΟΚ: Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για τους υφυπουργούς Λιάκο και Τσάφο δεν είναι επαρκείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για τους υφυπουργούς Λιάκο και Τσάφο δεν είναι επαρκείς

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ / INTIME / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

«”Ουδέν θέμα” για την κυβέρνηση μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν σε δημοσιεύματα για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους κ.κ. Λιάκο και Τσάφο» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Αυτό υποστήριξε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδυνατώντας, όμως, να δώσει πειστικές απαντήσεις για μια σειρά κρίσιμα θέματα», επισημαίνει η Χαρ. Τρικούπη σε σχέση με τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις για τα εξής θέματα:

«Πώς η εταιρεία συγγενικού προσώπου του κ. Λιάκου αύξησε τη δραστηριότητα της αφότου ο ίδιος εκλέχτηκε βουλευτής; Είναι σύμπτωση; Πώς σχολιάζει τις επενδυτικές δραστηριότητες του κ. Τσάφου  και την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil, εταιρείας η οποία μετέχει στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, την περίοδο που διατηρούσε τη θέση του ειδικού συμβούλου για θέματα ενέργειας στην Προεδρία της Κυβέρνησης;».

Τέλος το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι δημόσιες εξηγήσεις που έχουν δοθεί, δεν είναι επαρκείς».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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