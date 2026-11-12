Δημοσκοπήσεις: «Κολλημένες» οι βελόνες ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ -Η μάχη της δεύτερης θέσης και τα «όρια» της Χαριλάου Τρικούπη

Ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων για τον Νοέμβριο θα κορυφωθεί σε λίγες ημέρες, με το ΠΑΣΟΚ να βλέπει από την ΔΕΘ και μετά την διαφορά με την ΕΛΑΣ να μειώνεται.

Όχι τόσο όμως ώστε να γίνει η πολυπόθητη για την Χαριλάου Τρικούπη προσπέραση της ΕΛΑΣ και η επιστροφή στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κολλημένες «βελόνες» του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ -Τι δείχνουν οι τάσεις από την ΔΕΘ ως σήμερα



Η τάση που έχει καταγραφεί μετά την ΔΕΘ και αποτυπώνει την μείωση της διαφοράς μεταξύ των δύο κομμάτων δείχνει το ΠΑΣΟΚ με σταδιακά διαρκή και μικρά δημοσκοπικά οφέλη και την ΕΛΑΣ με σταδιακές διαρκείς και μικρές απώλειες. Οι μέχρι τώρα διαφοροποιήσεις στις δημοσκοπικές επιδόσεις των δύο κομμάτων δεν είναι όμως αρκετές ώστε να αλλάξουν οι θέσεις τους στους πίνακες της εκτίμησης ψήφου. Η «βελόνα» των ποσοστών των δύο κομμάτων δείχνει κολλημένη με μικρή κινητικότητα, με συνέπεια να συνεχίζει να διατηρεί διαφορά ασφαλείας η ΝΔ.



Το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει την ΕΛΑΣ αλλά μετά βασάνων -Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην στρατηγική του



Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά μετά βασάνων. Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην στρατηγική του από τους δημοσκόπους που δείχνουν να έχουν συναντίληψη ως προς αυτά, δεν αφορούν την ηγεσία του αλλά βαθύτερα αίτια.

Συνοπτικά η προσέγγιση που υποστηρίζει ότι αν ένα άλλο πρόσωπο βρισκόταν στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είχε μεγαλύτερα ποσοστά, θεωρείται από τους αναλυτές και τους δημοσκόπους επιφανειακή. Εστιάζουν στην περιγραφή του ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα συσπείρωσης ανεξαρτήτως προσώπων που τα ποσοστά του έχουν μικρές διακυμάνσεις πέριξ του 14% ανάλογα με το πόσο αυξάνεται ή μειώνεται η συσπείρωση του. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει δυσκολία στην προσέγγιση μεγαλύτερων και νέων ακροατηρίων στο κέντρο ή στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του προσώπου που βρίσκεται στην ηγεσία του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους δημοσκόπους είναι η περίοδος του φθινοπώρου όπου το ΠΑΣΟΚ αύξησε την συσπείρωση του μετά την θετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και την μαζική εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, χωρίς ωστόσο να είναι θεαματική η αλλαγή στις επιδόσεις του. Η υπέρβαση που καλείται να κάνει το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από την επιστροφή του μέσω εκλογών στην δεύτερη θέση, καθώς εδώ και αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις έρχεται τρίτο. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται ως συνέπεια των δύσκολων χρόνων που πέρασε το ΠΑΣΟΚ από το πρώτο μνημόνιο και μετά, ως ένα κόμμα που συνδέθηκε έντονα με τα χρόνια της κρίσης.



Το δίχτυ ασφαλείας του ΠΑΣΟΚ και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην δεύτερη θέση



Στα θετικά στοιχεία για το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται ένα δίχτυ ασφαλείας που έχει κατακτήσει και μόνο αυτονόητο δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σε ποσοστά που δύσκολα πέφτουν πια κάτω από το 12,5%. Σε αυτή την βάση αν και δείχνει ευάλωτο στις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό και στην δημιουργία νέων κομμάτων, μπορεί να βασίζεται για να πετύχει την επιστροφή του στην δεύτερη θέση.

Ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα σύμφωνα με τις περισσότερες μετρήσεις δείχνει να μην πέφτει εύκολα κάτω από το 14,5% με την υποσημείωση ότι ηγείται ενός κόμματος που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις δικές του επιδόσεις, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που διαθέτει στις τάξεις του πολλά έμπειρα και αναγνωρίσιμα στελέχη πρώτης γραμμής. Οι αισιόδοξοι στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η προσπέραση της ΕΛΑΣ θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση αν επιτευχθεί στις εκλογές θα ανατρέψει μια εικόνα δεκαετίας που το θέλει λαβωμένο από τα μνημόνια και ικανό να φτάνει μέχρι την τρίτη θέση.



Παρών στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών ο Ν. Ανδρουλάκης με πυρά στην κυβέρνηση και ερωτήματα



Σε αυτή την φάση το ΠΑΣΟΚ εστιάζει στη Βουλή με στόχο να αναδείξει την ατζέντα του για το κόστος ζωής και να συντηρήσει το δίπολο με την ΝΔ, με την συνταγή της προγραμματικής αντιπολίτευσης καταθέτοντας τροπολογίες και σχέδια νόμου. Ενώ για τα εθνικά θέματα συνεχίζει να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της ειδικά σε ότι αφορά την πόντιση του καλωδίου και τα ερωτήματα που δημιουργούνται για την ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα απουσιάζει από την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι το Σάββατο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενημερωθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και να επιμείνει στα ερωτήματα του για το περιεχόμενο του κειμένου της ρηματικής διακοίνωσης αλλά και σε εγγυήσεις ότι δεν ζητήθηκε καμίας μορφής άδεια για τις έρευνες από την Τουρκία.