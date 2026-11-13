Γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει «παγίδα» πίσω από το άνοιγμα Μητσοτάκη -Τα σενάρια «αποστασίας» και η στρατηγική Ανδρουλάκη

Πόρτες και παράθυρα κλείνουν στην Χαριλάου Τρικούπη στο άκουσμα του πρόσφατου προσκλητηρίου συνεργασίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Μετάθεση της ευθύνης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πιθανό αδιέξοδο σε σχηματισμό κυβέρνησης βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ



Η πραγματική αιτία δεν αφορά μόνο την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ που αποτελεί απόφαση του συνεδρίου του. Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζοντας ότι δεν θα καταφέρει να πιάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας, θέλει να μεταθέσει την ευθύνη του επικείμενου αδιεξόδου για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ.

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Έτσι θεωρούν ότι στην κυβέρνηση θέλουν να απορροφήσουν κεντρώους ψηφοφόρους που φοβούνται ένα σκηνικό αστάθειας, σε συνδυασμό με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.



Το σενάριο-παγίδα της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ για «αποστασία» βουλευτών του μετά τις εκλογές



Στην εσωτερική σκακιέρα έμπειρα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι στο Μαξίμου ποντάρουν παράλληλα σε μια «αποστασία» βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που θα σπάσουν μετά τις εκλογές την «γραμμή» του κόμματος τους και θα τοποθετηθούν υπέρ μιας συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Όπως επισημαίνουν ωστόσο οι ίδιες πηγές το σενάριο αυτό θα μείνει στα χαρτιά, καθώς ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι ο αντίπαλος πόλος της ΝΔ δεν επιτρέπει ούτε συνεργασίες, ούτε διαρροές στελεχών του προς την πλευρά της.

Με αυτά τα δεδομένα η συζήτηση για τις συνεργασίες που άνοιξε ξανά μετά την περιγραφή του ΠΑΣΟΚ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως το μόνο συμβατό κόμμα για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ αντιμετωπίζεται ως ένα εχθρικό σχέδιο που στοχεύει στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Η επίσημη θέση που θα διατυπώνουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις κάλπες που θα πληθαίνουν τα «φιλικά» καλέσματα από την ΝΔ, θα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αν δεν πετύχει τον στόχο του να είναι πρώτο ακόμα και με μια ψήφο διαφορά θα παραμείνει στην αντιπολίτευση.



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Η μείωση της διαφοράς με την ΕΛΑΣ και τα ποιοτικά στοιχεία για την κεντροαριστερά φέρνουν χαμόγελα στο ΠΑΣΟΚ



Παράλληλα στην Χαριλάου Τρικούπη μελετούν όλες τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα. Για την τελευταία έρευνα που ήταν αυτή της Marc για τον ΑΝΤ-1 στέκονται στην μείωση της διαφοράς με την ΕΛΑΣ που συνεχίζει να καταγράφεται, με το ΠΑΣΟΚ να φτάνει στο 12,5% και την ΕΛΑΣ να βρίσκεται στο 15,8%. Ενώ έμφαση από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τον χώρο της κεντροαριστεράς και σύμφωνα με αυτά το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 19,3% έναντι 9,3% της ΕΛΑΣ στο ερώτημα για το ποιο κόμμα κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.

Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ με 38,9% στην έρευνα της Marc προηγείται της ΕΛΑΣ που καταγράφει 25,7% και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα θα ήθελαν οι ψηφοφόροι να ηγηθεί στην κεντροαριστερά. Αυτά τα στοιχεία κάνουν την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να βλέπει απολύτως πιθανή την προσπέραση της ΕΛΑΣ ακόμα και πριν το τέλος του έτους.



Τα 5 ερωτήματα που θα θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη



Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα δώσει το παρών στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, για την πόντιση του καλωδίου και την ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία προετοιμάζεται για τα ερωτήματα που θα θέσει.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θέσει στον Υπουργό Εξωτερικών μεταξύ άλλων τα εξής πέντε ερωτήματα:



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-Αν η ελληνική πλευρά γνώριζε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης.



-Αν η κυβέρνηση γνώριζε από πριν και από πότε ότι θα γίνει ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία προς την Τουρκία.



-Αν η γαλλική πλευρά μίλησε και εξ΄ονόματος της ελληνικής κυβέρνησης.



-Πως αξιολογείτε η ρηματική διακοίνωση και τι προηγούμενο μπορεί να δημιουργεί.



-Αν θα δοθεί καθαρή εικόνα του κειμένου και των διατυπώσεων της ρηματικής διακοίνωσης.