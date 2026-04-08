ΠΑΣΟΚ: Καστανίδης, Σαουλίδης εκτός ψηφοδελτίων -Τα σενάρια για μεταγραφές, όλα τα νέα ονόματα - iefimerida.gr

Δύο αποχωρήσεις των πρώτων σε σταυρούς υποψηφίων βουλευτών είχαμε αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο καθόλου τυχαία πολιτικά πρόσωπα της πόλης, που συνδέσαν το όνομά τους με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.



Ο ένας είναι ο Χάρης Καστανίδης και ο άλλος ο Αντώνης Σαουλίδης, οι πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 2023. Και οι δύο δεν πρόκειται να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Ο καθένας για διαφορετικό λόγο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «διαζύγιο» με τον Χάρη Καστανίδη



Για τον Χάρη Καστανίδη το «διαζύγιο» με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είχε διαφανεί εδώ και καιρό. Μέσω των διαφοροποιήσεων του πρώην υπουργού σε ζητήματα στρατηγικής, καθώς ο ίδιος ήταν υπέρ της δημιουργίας ενός ισχυρού πόλου στην Κεντροαριστερά για να αντιμετωπιστεί η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Η διαφοροποίηση αυτή είχε επιβεβαιωθεί και με την απουσία του από το πρόσφατο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.



Το «διαζύγιο» επισημοποιήθηκε μέσω των καταστατικών αλλαγών που ψηφίστηκαν στο 4ο Συνέδριο, αλλαγές που ορίζουν ανώτατο όριο πέντε θητειών ή είκοσι χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας για τους υποψήφιους βουλευτές. Ο ίδιος ο Καστανίδης σχολιάζοντας τις αλλαγές έκανε λόγο για φωτογραφικές διατάξεις. «Πέρασε μια διάταξη στο άρθρο 35 του καταστατικού. Είναι μια διάταξη απολύτως φωτογραφική. Αφορά έναν μόνο άνθρωπο μέσα στο ΠΑΣΟΚ, εμένα, βάσει της οποίας τροποποίησης αποκλείομαι από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, για να μην αφήσουν καμία αμφιβολία ότι αφορά μόνο σε μένα, εξαίρεσαν της σχετικής ρύθμισης τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Παπανδρέου. Με μια φωτογραφική διάταξη που αφορά τον Χάρη Καστανίδη, αποκλείομαι από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι καταστατική αλλαγή που εισηγήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης με τους υπηκόους του. Το γεγονός ότι δεν σχολίασα είναι ότι δεν ασχολούμαι με μικρούς ανθρώπους», είπε ο κ. Καστανίδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο πρώην υπουργός συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «τέτοιου είδους μεθόδευση δεν υπάρχει στο παρελθόν των κομμάτων και ειδικά μέσα στο ΠΑΣΟΚ από το 1974 για να αποκλειστεί συγκεκριμένος άνθρωπος. Λοιπόν, τους αποχαιρετώ. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στη δουλειά τους και να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας», τόνισε με νόημα ο κ. Καστανίδης.



Η αποχώρηση του Αντώνη Σαουλίδη



Χτες ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ το 2023 και επί σειρά ετών μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ένας εκ των ανθρώπων του Νίκου Ανδρουλάκη στην πόλη, παραιτήθηκε από μέλος του κόμματος και αποχώρησε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Να πούμε ότι ο κ. Σαουλίδης δε είχε συμμετάσχει ως αριστίνδην σύνεδρος στο 4ο Συνέδριο του κόμματος και παρακολούθησε τις εργασίες του ως παρατηρητής, ενώ λίγες εβδομάδες πριν είχε μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη.



«Αποχωρώ γιατί ο χώρος δεν αντέχει την αλήθεια»



Στη χθεσινή ανακοίνωσή του ασκεί σκληρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος. «Μεγάλωσα με ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό και πλειοψηφικό. Από τα φοιτητικά μου χρόνια έως την επαγγελματική μου πορεία, από τα πρώτα μου βήματα μέχρι τη στιγμή που έγινα πατέρας, ήμουν παρών. Παρέμεινα στις γραμμές του, όταν η αποχώρηση ήταν η εύκολη επιλογή. Και όχι μόνο έμεινα, αλλά έδωσα τις πιο δύσκολες μάχες της περιόδου της κρίσης από την πρώτη γραμμή. Σήμερα, όμως, αποχωρώ. Όχι από αδυναμία, αλλά από συνέπεια. Η σημερινή ηγεσία έχει επιλέξει έναν δρόμο που δεν μου επιτρέπει να παραμείνω σιωπηλός χωρίς να αναιρέσω όσα υπηρέτησα. Όσοι με γνωρίζουν, μπορούν να αντιληφθούν το βάρος αυτής της απόφασης στη συνείδηση αλλά πρωτίστως στην καρδιά μου. Είναι ίσως εύκολο να αποχωρείς από μια δουλειά ή από έναν κοινωνικό κύκλο. Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο να φεύγεις από το σπίτι σου», ανέφερε ο κ. Σαουλίδης.

Και συνέχισε: «Δεν εγκαταλείπω τις ιδέες και τις αξίες μας. Αποχωρώ από έναν μηχανισμό που έπαψε να τις υπηρετεί. Εγώ επιλέγω να συνεχίσω το ταξίδι χωρίς τους περιορισμούς ενός χώρου που σήμερα δεν αντέχει την αλήθεια. Παραμένω πολιτικά ενεργός με την ψυχή μου αγκυροβολημένη στις γειτονιές μας και τη δέσμευσή μου για μια δίκαιη κοινωνία πιο ισχυρή από ποτέ».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ένας υπουργός, ο άλλος μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου



Δεν είναι τυχαία πρόσωπα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο Χάρης Καστανίδης εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 1981 σε ηλικία 25 ετών, αποτελώντας το νεαρότερο κοινοβουλευτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια πέρασε από πολύ «βαριά» υπουργεία επί κυβερνήσεων τόσο του Ανδρέα Παπανδρέου όσο και του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Ο δε Αντώνης Σαουλίδης αναδεικνύεται δημοτικός σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών από το 2003, ενώ ήταν μέχρι πρότινος μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.



Στις τελευταίες εκλογές του 2023 ο Χάρης Καστανίδης και ο Αντώνης Σαουλίδης ήταν οι δύο πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι βουλευτές στην Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καστανίδης με 8.485 σταυρούς και ο κ. Σαουλίδης με 7.711. Τελικά, τη μοναδική έδρα στο ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης την κατέλαβε ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, προκαλώντας μεγάλη ενόχληση στον Χάρη Καστανίδη.



Οι μεταγραφές και το χαμηλό ποσοστό



Με τους δύο βασικούς παίκτες του ΠΑΣΟΚ εκτός, η τράπουλα στην Α’ Θεσσαλονίκης ανακατεύεται εκ νέου, ενώ επιτακτική χαρακτηρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης του ψηφοδελτίου. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί στη Θεσσαλονίκη το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει στο παρελθόν πλειάδα ισχυρών βουλευτών, όπως ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Νίκος Ακριτίδης, ο Νίκος Γκεσούλης, ο Στέλιος Παπαθεμελής και ο ίδιος ο Χάρης Καστανίδης. Και, δεύτερον, γιατί το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης είχε το 2023 μια από τις αδύναμες πανελλαδικές επιδόσεις του. Συγκέντρωσε μόλις 8,14% (έναντι του πανελλαδικού 11,84%), και ήταν μόλις τέταρτο κόμμα πίσω από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και οριακά πιο πάνω από την Ελληνική Λύση.



Οι μεταγραφές και τα νέα ονόματα



Ήδη έχουν γνωστοποιηθεί δύο μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Η μια είναι η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά και ο άλλος ο Πέτρος Παππάς από το Κιλκίς, που θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Στη λίστα των ονομάτων που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι βουλευτές συμπεριλαμβάνονται ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη Πέτρος Λεκάκης, η γιατρός και πολιτεύτρια Πέννυ Δαλαμπούρα, αλλά, όπως όλα δείχνουν, όχι ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης, ο οποίος στις εκλογές του 2023 ήταν ο τρίτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής πίσω από τους Καστανίδη και Σαουλίδη με 5.127 σταυρούς. Θα είναι, δηλαδή, εκτός λίστας και οι τρεις πρωτεύσαντες το 2023 υποψήφιοι…



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι του Μιχάλη Πάππου, που στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο δικηγόρος και φρεσκοεκλεγμένο μέλος της νέας ΚΕ Αργύρης Αργυριάδης, ενώ σενάρια βουλευτικής υποψηφιότητας υπάρχουν και για τους Χρήστο Παπαστεργίου και Γιώργο Τρελλόπουλο, που προέρχονται από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Σε όλα αυτά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αν και κάποιοι φίλοι του Χάρη Καστανίδη σχολίαζαν αυτές τις ημέρες σκωπτικά ότι «τώρα που αποχώρησε ο πρώην υπουργός από το κάδρο, μπορεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από την Α’ Θεσσαλονίκης».



Τα σενάρια για τον Θοδωρή Ζαγοράκη



Είναι βέβαια μεγάλο ερώτημα, αν όλα αυτά τα ονόματα αρκούν για να κουνηθεί η «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη από το 8,14% που έλαβε το κόμμα στις εθνικές εκλογές του 2023. Γι’ αυτό κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια στη Θεσσαλονίκη (είτε στην Α’ είτε στη Β’) επιστρατεύοντας τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μάλιστα ένα σενάριο προβλέπει το ενδεχόμενο ο Θανάσης Γλαβίνας, που θα είναι υποψήφιος στη Β’ Θεσσαλονίκης, να μετακομίσει στη θέση του γραμματέα του κόμματος και να κατέβει στο Επικρατείας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στον βετεράνο ποδοσφαιριστή και αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος να είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης.