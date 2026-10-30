ΠΑΣΟΚ: Αισιοδοξία για τη δεύτερη θέση -Το «ταβάνι» της ΕΛΑΣ και το στοίχημα των ψηφοδελτίων - iefimerida.gr

Ο στόχος της επιστροφής στη δεύτερη θέση έχει αρχίσει και θεωρείται όλο και από περισσότερους στο ΠΑΣΟΚ εφικτός όχι μέχρι τις εκλογές αλλά πολύ συντομότερα, ως το τέλος του έτους.



Οι προσδοκίες στο ΠΑΣΟΚ για την προσπέραση της ΕΛΑΣ μέχρι τα Χριστούγεννα και η ανάλυση για ΣΥΡΙΖΑ2



Η αισιοδοξία στην Χαριλάου Τρικούπη για την προσπέραση της ΕΛΑΣ και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, βασίζεται σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν την ψαλίδα της διαφοράς να μειώνεται διαρκώς μετά την ΔΕΘ.

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Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η έρευνα της Interview για την ιστοσελίδα Politic που δείχνει την ΕΛΑΣ στο 15,4% και το ΠΑΣΟΚ με 1,1 μονάδα διαφορά να ακολουθεί με 14,3%. Το δεύτερο στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη ένταξη πρώην βουλευτών, υπουργών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι όσο αυξάνονται τα παλιά πολιτικά πρόσωπα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο θα μοιάζει με ΣΥΡΙΖΑ2 και θα απομακρύνει πιθανούς ψηφοφόρους που ήθελαν ένα όντως νέο κόμμα.



Ως κίνηση αγωνίας ερμηνεύεται η αξιοποίηση της παλιάς φρουράς του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ



Η ένταξη της παλιάς φρουράς του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ ερμηνεύεται στην Χαριλάου Τρικούπη και ως μια έκφραση αγωνίας από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για το «ταβάνιασμα» όπως λένε χαρακτηριστικά, που καταγράφεται μετά το καλοκαίρι στα ποσοστά του κόμματος του. Με αυτά τα δεδομένα όλο και περισσότεροι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμφωνούν με την φράση πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του κόμματος που υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι μέχρι τα Χριστούγεννα το ΠΑΣΟΚ θα έχει επιστρέψει στην δεύτερη θέση.



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Συνεδριάζει το μεσημέρι το Πολιτικό Συμβούλιο η αποτίμηση των δράσεων και τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο



Σήμερα στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και στο μενού της συζήτησης θα εμπεριέχεται η αποτίμηση των δράσεων του κόμματος εντός και εκτός Βουλής, η πορεία από την ΔΕΘ μέχρι τώρα και ο σχεδιασμός των επόμενων δράσεων. Στόχος είναι να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να αυξάνει τα ποσοστά του και παράλληλα να μπει απολύτως σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Βασική παράμετρος για να ανάψει στο φουλ ο κομματικός μηχανισμός, είναι η ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των πρώτων υποψήφιων βουλευτών. Κορυφαία στελέχη του κόμματος σημειώνουν, ότι ήδη το 80% των ψηφοδελτίων έχει κλειδώσει. Με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου να αποφασιστεί και η σύγκληση της Κ.Ε. προκειμένου να επικυρωθεί επίσημα ένα πρώτο κύμα υποψήφιων.

Ξορκίζουν τις συζητήσεις για συνεργασίες- Ποιοι προσβλέπουν σε κεντροαριστερά μέτωπα αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση



Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ ξορκίζουν τις συζητήσεις περί συνεργασιών που στο παρελθόν έφερναν εσωκομματικές αναταράξεις. Σε ότι αφορά την ΝΔ, όλα τα στελέχη του κόμματος αναφέρονται στην ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου ώστε να μην υπάρξει συνεργασία μαζί της.

Ενώ για τις συνεργασίες με τα κόμματα της αριστεράς, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν είναι υπό συζήτηση η αυτόνομη πορεία του κόμματος.

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Σε αυτή την φάση δεν αναμένεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, ωστόσο οι σχετικές συζητήσεις δεν αποκλείεται να ανοίξουν ξανά αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, καθώς σε αυτών προσβλέπουν όσα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μιλούν για συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά ή ακόμα και την ΕΛΑΣ.