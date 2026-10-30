ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση των ψεμάτων ξαναχτυπά -Xιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία έμειναν επί 4 μήνες εκτός του προγράμματος - iefimerida.gr

Σοβαρές αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη διακοπή του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία διατυπώνουν με κοινή δήλωσή τους ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας, Γιάννης Τσίμαρης.

Όπως καταγγέλλουν, 43.500 δικαιούχοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δωρεάν θεραπεία τους, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί εγκαίρως η συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος.

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Σύμφωνα με τους δύο βουλευτές, από την 1η Ιουλίου χιλιάδες πολίτες στερήθηκαν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και θεραπείας, με αποτέλεσμα είτε να αναβάλουν τον απαραίτητο έλεγχο είτε να επωμιστούν οι ίδιοι το σχετικό οικονομικό κόστος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Η χθεσινή τοποθέτηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κ. Αγαπηδάκη, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα για το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” για την παχυσαρκία. Και η πραγματικότητα είναι ότι 43.500 δικαιούχοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δωρεάν θεραπεία τους, επειδή η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει εγκαίρως να εξασφαλίσει τη συνέχεια της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δηλαδή, από την 1η Ιουλίου, χιλιάδες πολίτες στερήθηκαν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και θεραπείας. Έτσι είτε αναγκάστηκαν να αναβάλουν τον προληπτικό τους έλεγχο είτε επιβαρύνθηκαν οι ίδιοι το σχετικό κόστος λόγω κυβερνητικής αμέλειας.

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Τώρα, τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει τον Νοέμβριο.

Επιτέλους, έστω και καθυστερημένα. Ασφαλώς και χαιρετίζουμε την έστω και καθυστερημένη αυτή εξέλιξη, δεν αποτελεί, όμως, άλλοθι για όσα προηγήθηκαν. Ούτε διαγράφει την αβεβαιότητα και την οικονομική επιβάρυνση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς.

Μάλιστα, η ίδια η Αναπληρώτρια Υπουργός αναγνώρισε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταφοράς της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς σε εθνικούς πόρους. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Η κυβέρνηση γνώριζε πότε ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν είχε εξασφαλίσει εγκαίρως την επόμενη ημέρα του προγράμματος.

Παράλληλα, καταρρέει πλήρως η επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης να παραποιήσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια που αποτυπώνεται στα πρακτικά είναι μία: Το ΠΑΣΟΚ υπερθεμάτισε στο άρθρο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του «Προλαμβάνω». Η τοποθέτηση «παρών» στο σύνολο μιας πολυτροπολογίας-σκούπα με ετερόκλητες διατάξεις σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί τη θετική μας ψήφο στο συγκεκριμένο άρθρο. Τα φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσματα περί μη ψηφοφορίας επιστρέφονται ως απαράδεκτα.

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Επομένως, κυρία Αγαπηδάκη, η δική σας πολιτική ευθύνη είναι ακέραια διότι αφήσατε στον αέρα χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Αντιθέτως, εμείς στο ΠΑΣΟΚ, με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του βουλευτή Ιωαννίνων, Γιάννη Τσίμαρη, στις 13 Ιουλίου και στις 14 Οκτωβρίου, αναδείξαμε εγκαίρως την ανάγκη εξασφάλισης εθνικών πόρων, την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών και την απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος επανεκκίνησης.

Το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά και εμπράκτως, στηρίζει τις πολιτικές πρόληψης και δημόσιας υγείας που έχουν πραγματικό αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών. Και ακριβώς γι' αυτό απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, λογοδοσία και εγγυήσεις ότι κανένας ασθενής δεν θα εγκαταλειφθεί ξανά στη μέση της θεραπείας του.»