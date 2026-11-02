ΠΑΣΟΚ: Η διεύρυνση φέρνει την ανακοίνωση 20 νέων στελεχών -Στο προσκήνιο Νίνα Κασιμάτη και Θεοδώρα Τζάκρη - iefimerida.gr

Συνεδριάζει το απόγευμα στις 18:30 η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με τον επικεφαλής Κώστα Σκανδαλίδη έτοιμο να ανακοινώσει περίπου 20 ακόμα στελέχη που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ.

Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Caravel θα ξεκινήσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αμέσως μετά θα τοποθετηθεί για τις ανακοινώσεις των στελεχών ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ανάμεσα στα στελέχη που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θα εμπεριέχονται, πρώην βουλευτές, πανεπιστημιακοί και αυτοδιοικητικοί.

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Για την Χαριλάου Τρικούπη η διαδικασία της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποτελεί προτεραιότητα. Μέσω αυτής στόχος είναι να δοθεί το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον κορμό για τις διεργασίες και την δραστηριοποίηση των στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Η Νίνα Κασιμάτη το επόμενο πρόσωπο της διεύρυνσης της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Οι ανακοινώσεις για εν ενεργεία βουλευτές θα συνεχιστούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επόμενο πρόσωπο που θα οδηγήσει κοντά στην ολοκλήρωση του πάζλ της διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, είναι η Νίνα Κασιμάτη.

Ενώ την ίδια ώρα η Θεοδώρα Τζάκρη έχει ανοίξει τους διαύλους με το ΠΑΣΟΚ δημόσια, λέγοντας σε συνέντευξη της στο Mega ότι θέλει να συμπορευτεί με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντικυβερνητικό μέτωπο.

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Η περίπτωση της είναι πιο σύνθετη από κάθε άλλη, καθώς το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ μπλοκάρει την ολοκληρωμένη ένταξη της διότι έχει ξεπεράσει το όριο θητειών που ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο και για εκείνη υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, καθώς έχει την δυνατότητα να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ως συνεργαζόμενη βουλευτής.