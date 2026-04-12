Πάσχα στο φυλάκιο «126» στον Έβρο για τον Νίκο Δένδια - Αντάλλαξε ευχές και τσούκρισε κοκκινα αυγά με τους φαντάρους - iefimerida.gr

Το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο επισκέφτηκε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, ο υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.

Ο κ. Δένδιας αντάλλαξε ευχές με τους φαντάρους που υπηρετούν στο φυλάκιο και τσούγκρισε μαζί τους κόκκινα αυγά.

«Ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Είχα τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξω ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της Πατρίδας μας και να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας» έγραψε στο Χ ο ΥΠΕΘΑ, αναρτώντας βίντεο και σχετικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του.



Εχθες τη νύχτα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έκανε Ανάσταση «με τους ακρίτες μας» στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, από όπου ευχήθηκε Χριστός Ανέστη.