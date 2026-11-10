Στην παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr ο Μητσοτάκης -Θα τιμηθούν οι δωρητές - iefimerida.gr

Στην παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr, στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά - Πελοποννήσου, στον Πειραιά, θα παρευρεθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την online παρακολούθηση της θέσης των τρένων/αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα πραγματοποιηθεί από τους Σιδηροδρόμους Ελλάδας (ΟΣΕ), και θα τιμηθούν οι εφοπλιστές - δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

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Υπενθυμίζεται πως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Δεκέμβριο του 2025, υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού σε όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Με την εν λόγω εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τη θέση και την πορεία των επιβατικών τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού, παρέχοντας πληροφορίες για τη διαδρομή, την ταχύτητα και την ενδεχόμενη ώρα άφιξης.

Στόχος του railway.gov.gr είναι οι επιβάτες να έχουν άμεση και ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τα δρομολόγια των τρένων. Πρόκειται για μια νέα δικλίδα ασφαλείας ακριβούς γεωντοπισμού τρένων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά.

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Αναλυτικά η εφαρμογή παρέχει τα ακόλουθα:

Παρακολούθηση της θέσης όλων των τρένων (στην πλήρη εφαρμογή), σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια GNSS-HEPOS.

Συνεχή ροή δεδομένων με ενημερώσεις θέσης κάθε 1 δευτερόλεπτο.

Διαδραστικό χάρτη,.

Πλήρη χαρτογραφική απεικόνιση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους σταθμούς.

Κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων με πρωτόκολλο AES-256.

ΑΠΕ - ΜΠΕ