Παρέμβαση Μπελέρη στην Κομισιόν για το υψηλό κόστος καυσίμων και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα - iefimerida.gr

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο κόστος στις τιμές καυσίμων, θέτει ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Φρέντης Μπελέρης.

Όπως υπογραμμίζεται, «οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, όπου η αλιεία αποτελεί βασική πηγή απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας».

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Στην ερώτησή του, ο κ. Μπελέρης αναφέρεται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2026 και επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν προσωρινή οικονομική στήριξη στον αλιευτικό τομέα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και, παράλληλα, επισημαίνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), μέσω του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα αποζημίωσης των αλιέων για πρόσθετες δαπάνες και απώλειες εισοδήματος.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση στον κλάδο καθιστά αναγκαία την εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων, καθώς τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΘΑΥ στα κράτη μέλη έχουν ήδη εξαντληθεί ή δεσμευθεί, περιορίζοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των αλιευτικών επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπελέρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ ων δύο αυτών προγραμμάτων (του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή - METSAF και του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - ΕΤΘΑΥ), καθώς και εάν προτίθεται να αυξήσει το υφιστάμενο όριο ενίσχυσης των 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ώστε να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη των αλιέων για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.