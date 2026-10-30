«Τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν διαγράφονται με αιθαίρετες γραμμές»: Η παρέμβαση Μητσοτάκη με χάρτη, στον ΟΗΕ για το Τουρκολιβυκό, τα μηνύματα που έστειλε - iefimerida.gr

Μία εβδομάδα διπλωματικής και επικοινωνιακής αντεπίθεσης της Ελλάδας έναντι του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και της κύρωσης του από το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ολοκλήρωσε με την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη ο κ. Μητσοτάκης, στην οποία τόνισε ότι είναι άκυρο, παράνομο και …παράλογο.

Στη συζήτηση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια, ξεδίπλωσε έναν χάρτη με τη χάραξη του τουρκολιβυκού μνημονίου το οποίο επιχειρεί να "εξαφανίσει" τα ελληνικά νησιά της Κρήτης, της Καρπάθου και της Κάσου. «Κοιτάξτε τη γεωγραφία. Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους», είπε. Και τόνισε ότι «η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

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Ο κ. Μητσοτάκης δεν συνηθίζει κινήσεις που ενέχουν θεατρικότητα, ειδικά στις παρουσίες του στα διεθνή φόρα, όμως αυτή τη φορά ήθελε να στείλει με κάθε τρόπο το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της από μία συμφωνία που δεν αντιβαίνει απλά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και την ίδια τη λογική. «Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας», σημείωσε.

Λίγες ημέρες πριν εκδοθεί η NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ο Πρωθυπουργός φρόντισε να κάνει ειδική αναφορά στο καθεστώς των νησιών, επισημαίνοντας ότι διαθέτουν δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. «Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε για να δείξει η Αθήνα δεν θα δεχθεί αξιώσεις της Άγκυρας για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν οι έρευνες στην περιοχή της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί την προηγούμενη φορά.

Αργότερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters αναφέρθηκε και στην περιοχή νοτίως της Κρήτης όπου έχουν παραχωρηθεί τα θαλάσσια οικόπεδα στην κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρεία Chevron για την αναζήτηση φυσικού αερίου διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες». Και απευθύνθηκε στη Λιβύη ως «φυσικό γείτονα», καλώντας την αφρικανική χώρα να διαπραγματευτεί απευθείας με την Αθήνα για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών και να αντιμετωπίσει τις συζητήσεις «με πολύ μεγάλη σοβαρότητα».

Λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η κυβέρνηση προσπάθησε να εκμεταλλευθεί τη θέση της για να θέσει τα όρια της συζήτησης με την Άγκυρα και να προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα δεχθεί το ρόλο «χωροφύλακα» που θέλει για τον εαυτό της η Τουρκία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαταράσσοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα. Παράλληλα, η χθεσινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Έθνη είχε αποδέκτη και το εσωτερικό της χώρας, όπου τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση δέχθηκε σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, αλλά και τους κ. Σαμαρά και Καραμανλή, ύστερα από την κύρωση του παράνομου μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης. Ο ίδιος δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα και επέλεξε να το κάνει από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών για να δώσει βαρύτητα στη τοποθέτηση του και να δείξει ότι προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα εκθέτοντας τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην έδρα του ΟΗΕ και παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις στο διεθνές ακροατήριο. Μετέτρεψε το ζήτημα από διμερές όπως επιθυμεί να το παρουσιάζει η Τουρκία σε ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, όπου η Άγκυρα καταπατά το διεθνές δίκαιο τορπιλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.