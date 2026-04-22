Βουλή: «Δεν μπορείτε να ακούγεστε μόνο εσείς» -Παρενέβη ο Γεωργαντάς στις αντιδράσεις της Ζωής - iefimerida.gr

Την αντίδραση του προεδρεύοντα της Βουλής, όπου συνεδριάζει τις άρσεις ασυλίας των «13» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Όταν ανέβηκε στο βήμα ο Κώστας Καραμανλής υπήρξαν αντιδράσεις από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τότε, ο προεδρεύων Γεώργιος Γεωργαντάς είπε: «Παρακαλώ, κ. Κωνσταντοπούλου, είναι εδώ 250 βουλευτές, δεν μπορείτε να ακούγεστε μόνο εσείς».

Η προ ημερών ένταση Γεωργαντά-Κωνσταντοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών υπήρξε ένταση ανάμεσα στον κ. Γεωργαντά και την κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.



Πληροφορίες ανέφεραν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε το προεδρείο της Επιτροπής ότι «προστατεύει» τον Χαράλαμπο Αθανασίου από τα επίμονα ερωτήματά της, αν είχε «πάρει γραμμή» από το Μέγαρο Μαξίμου να έρθει σήμερα στη Βουλή. Με δεδομένο ότι ο ίδιος ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ ζήτησε να αρθεί η ασυλία του, ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφώνησε: «Δεν είναι δικαστήριο εδώ!».