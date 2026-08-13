Παραστατίδης: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια -Εκτεθειμένη η κυβέρνηση - iefimerida.gr

Αυστηρή κριτική ασκεί στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, έπειτα από την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Παραστατίδης, υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας, σχολίασε σε δήλωσή του πώς «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τη fast-track εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, υλοποιήθηκε με ένα νομοθετικό γονατογράφημα, και η εφαρμογή του πλέον εξελίσσεται σε φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων».

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Ο κ. Παραστατίδης σημείωσε ότι «για το φιάσκο αυτό, για εμάς στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει η λέξη δικαίωση.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν εκατοντάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν καταβάλει δίδακτρα, έχουν ξεκινήσει σπουδές, βλέπουν το μέλλον στο οποίο έχουν επενδύσει να καταρρέει».

«Η απόφαση οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερρακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζονος σημασίας»

Υπογράμμισε πώς οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και οφείλουν να αναληφθούν στο ακέραιο.

Επιπλέον τόνισε ότι «η ακύρωση των αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερρακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζονος σημασίας».

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Ανέφερε ότι εξαρχής το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει τα κενά του βαθμού συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων και την κατ' ουσίαν ανωτατοποίηση κάποιων κολλεγίων σε πανεπιστήμια. «Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις θέσαμε το θέμα της μη αποδεδειγμένης συμμετοχής του μητρικού πανεπιστημίου στα παράβολα και τις εγγυητικές επιστολές, στο κεφάλαιο αλλά και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση. Συγχρόνως είχαμε θίξει με εμφατικό τρόπο τα προβλήματα των εγκαταστάσεων και τις άδειες που δόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις στις υποδομές.

Ακόμη, θίξαμε τα σοβαρά κενά στα προγράμματα σπουδών και τη μη πιστοποίηση των προγραμμάτων από τις αντίστοιχες αρχές πιστοποίησης ποιότητας των χωρών προέλευσης. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχαν καν οι απαιτούμενες ως προς το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών εγκαταστάσεις, κάτι που προφανώς εντόπισε και το ΣτΕ στη δική του αξιολόγηση», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε την καθαρογραφή και δημοσίευση των αποφάσεων, ώστε να τοποθετηθούμε με θεσμική υπευθυνότητα και επί του περιεχομένου και του σκεπτικού τους. Επισημαίνουμε, δε, εκ των προτέρων, ότι αυτά που θα αποκαλυφθούν για τις νέες αδειοδοτήσεις είναι δυστυχώς ακόμη χειρότερα», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ..