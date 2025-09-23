Το παρασκήνιο της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη -Αναζητείται νέα ημερομηνία - iefimerida.gr

Νέα διαθέσιμη ώρα για το ραντεβού μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αναζητούν Αθήνα και Άγκυρα.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή από την Αθήνα, ο μοναδικός λόγος της αναβολής είναι το γεγονός πως η αμερικανική κυβέρνηση προγραμμάτισε την τελευταία στιγμή συνάντηση των αραβικών κρατών με τη συμμετοχή της Τουρκίας για τη Γάζα, η οποία συνέπεσε με την ώρα της συνάντησης των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είναι γνωστό, για την τουρκική διπλωματία οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας αποτελούν το κορυφαίο ζήτημα της εξωτερικής τους πολιτικής τη δεδομένη χρονική συγκυρία και ως εκ τούτου η αναβολή της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό ήταν μονόδρομος.

Ωστόσο, η Αθήνα αισιοδοξεί πως τις επόμενες ώρες θα βρεθεί η απαραίτητη ώρα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ηγετών. Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα παραμείνει στην Αμερική τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα, καθώς μεθαύριο αναμένεται να γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,﻿ η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν πως αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυβερνητικές πηγές επαναλάμβαναν πως ο Τραμπ ανακοίνωσε τη διάσκεψη των αραβικών χωρών, στην οποία πρέπει να πάει και η Τουρκία.

«Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν. Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται νέα ώρα τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών» σημείωναν χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση το πρόγραμμα η αυριανή ημέρα παραμένει κενή, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον στις 25 του μήνα για να παρευρεθεί στο Οβάλ γραφείο.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι πως η αναβολή της συνάντησης των δύο ανδρών, που είχε σηκώσει πολλή σκόνη στην Ελλάδα, καθώς είχε προεξοφληθεί πως θα αποτελέσει σημείο καμπής για την επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά, περιπλέκει τα πράγματα, ειδικότερα εάν δεν υπάρξει σύντομα η ανακοίνωση μιας νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της. Μια ενδεχόμενη ακύρωση της συνάντησης θα επιβεβαίωνε με τον πιο εμφατικό τρόπο πως η διαιρετική τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές του Αιγαίου παραμένει μεγάλη και πως οι προτεραιότητες των δύο πλευρών βρίσκονται σε αντιδιαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις, γεγονός που θα καταμαρτυρούσε πως τα περιθώρια σύγκλισης των δύο χωρών παραμένουν στενά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον απόηχο των πολύμηνων αναβολών της σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στην Άγκυρα, όπου προβλεπόταν και συνάντηση σε επίπεδο κορυφής.

Συνεπώς, εάν συνεχιστούν οι αναβολές είναι σαφές πως υπάρχει ακόμη απόσταση για να διανυθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια κοινή αντίληψη για το εύρος της ατζέντας των διμερών μας διαφορών, και ως εκ τούτου η έκβαση της συνάντησης σε επίπεδο κορυφής θα παραμένει αμφίβολη.