Ολο το παρασκήνιο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν -Αιχμές της Αθήνας, τι ισχυρίζεται η Τουρκία - iefimerida.gr

Ερωτηματικά για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων θέτει η ακύρωση της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη με ευθύνη της Άγκυρας.

Το κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών έχει επιβαρυνθεί τους τελευταίους μήνες, ύστερα από μία περίοδο διετούς νηνεμίας, χωρίς να οδηγηθούν σε κρίση στο πεδίο. Η συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ χαρακτηριζόταν ως ευκαιρία για να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, όμως, η χθεσινή εξέλιξη δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια. Πάντως, η Αθήνα διαμηνύει πως θέλει να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας στο ανώτατο επίπεδο και δεν αποκλείει μία συνάντηση στο προσεχές μέλλον. «Θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», όπως τόνισε ανώτατη κυβερνητική πηγή χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

Το αίτημα για αναβολή πέντε ώρες πριν το προγραμματισμένο τετ α τετ των δύο ηγετών στις 21.00 ώρα Ελλάδος ξάφνιασε την ελληνική πλευρά, ωστόσο, κρίθηκε ικανοποιητική η αιτιολόγηση της τουρκικής προεδρίας, η οποία επικαλέστηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής κυβέρνησης, πως μισή ώρα αργότερα, στις 21.30 ο Τούρκος πρόεδρος θα συμμετείχε στη συνάντηση αραβικών και μουσουλμανικών κρατών που διοργάνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Αρχικά, επιχειρήθηκε να βρεθεί κενό στο πρόγραμμα τους για σήμερα, ώστε να γίνει η συνάντηση, όμως αργά το βράδυ ώρα Ελλάδος, έγινε σαφές πως δεν υπήρχε η δυνατότητα ή η διάθεση. «Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο», σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Πώς δικαιολογεί η Αθήνα την αντίδραση της Άγκυρας

Συνεργάτες του πρωθυπουργού δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο η ακύρωση της συνάντησης από τουρκικής πλευράς να οφείλεται και σε εκνευρισμό της Άγκυρας από τις κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο που είχαν φέρει και την ένταση το προηγούμενο διάστημα, όπως, η παραχώρηση των οικοπέδων νότια της Κρήτης στη Chevron, το βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE όσο παραμένει το casus belli εναντίον της χώρας μας κοκ. «Πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;», όπως αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο ΟΝΕ.

Κατασκευασμένο το επιχείρημα της Τουρκίας για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

Ενδεικτικό του θολού τοπίου γύρω από τους λόγους της ακύρωσης είναι το δημοσίευμα της Milliyet, που απηχεί τις απόψεις της τουρκικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο «λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του κ. Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού, γεγονός που, σύμφωνα με την Άγκυρα, συνιστούσε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας και είχε ως αποτέλεσμα η τουρκική προεδρία να ζητήσει την αναβολή της». Επιχείρημα που φαντάζει κατασκευασμένο, μίας και η συνάντηση είχε γίνει γνωστή από την περασμένη Πέμπτη, ενώ ανώτατη κυβερνητική πηγή τόνισε από τη Νέα Υόρκη πως «κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Στην Κοπεγχάγη το τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν;

Οι κκ Μητσοτάκης και Ερντογάν την επόμενη Πέμπτη αναμένεται να βρίσκονται από κοινού στην Κοπεγχάγη για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και μένει να φανεί αν θα επιδιώξουν μία συνάντηση εκεί προκειμένου να διαλύσουν τα σύννεφα που μαζεύονται ή μπαίνουμε σε μία νέα φάση στη σχέση των δύο χωρών.